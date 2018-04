Nouvelle vague de demandeurs d’asile

Plus de 700 demandeurs d’asile auraient traversé la frontière au Québec de façon irrégulière à partir des États-Unis depuis vendredi. Ils étaient de 120 à 150 à passer quotidiennement du côté canadien durant les quatre jours de la fin de semaine de Pâques, assure Jean-Pierre Fortin, président national du Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI). Contrairement aux Haïtiens arrivés massivement à la frontière l’été dernier, ces demandeurs d’asile sont « en grande partie » originaires du Nigeria et ne feraient pas l’objet d’une menace de révocation d’un statut temporaire aux États-Unis. Disant aussi s’attendre à l’arrivée de Salvadoriens au cours des prochaines semaines ou prochains mois, M. Fortin a soutenu que les services frontaliers n’avaient pas les ressources nécessaires pour faire face à la situation. Le premier ministre Justin Trudeau a pourtant affirmé que le système d’immigration canadien demeurait « robuste et sécuritaire ».