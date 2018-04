Les avocats de Bissonnette réclament 25 ans

Les procureurs Charles-Oliver Gosselin et Jean-Claude Gingras comptent réclamer une peine de 25 ans, sans possibilité de libération conditionnelle, pour Alexandre Bissonnette. L’auteur de la tuerie à la mosquée de Québec a plaidé coupable à six accusations de meurtre au 1er degré et à six accusations de tentative de meurtre la semaine dernière. Il s’expose ainsi à une peine de 150 ans de prison, soit 25 ans pour chaque meurtre. Cette peine équivaudrait à « la peine de mort par incarcération », selon ses avocats. Ils veulent contester la « loi Harper » de 2011 qui a aboli les peines concurrentes. Selon celle-ci, un juge peut ordonner que les peines d’un meurtrier soient purgées consécutivement.