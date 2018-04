Manifestation de solidarité

Un rassemblement de solidarité avec la Guatémaltèque, Lucy Francineth Granados, menacée de déportation, s’est tenu à Montréal mardi. Des dizaines de personnes ont pris part au sit-in, se relayant tour à tour devant les bureaux de l’Agence des services frontaliers du Canada. « On va assurer une présence continue pendant toute la journée jusqu’à la date prévue de sa déportation [le 13 avril] », précise Marry Foster, membre de Solidarité sans frontière et l’une des organisatrices de l’événement. Elle espère toutefois qu’elle sera libérée avant cette date fatidique. Au Canada depuis 2009, cette sans papiers a été arrêtée le 20 mars et est depuis retenue en détention à Laval. Lucy Francineth Granados devait initialement être expulsée du pays la semaine passée, mais la date a été décalée au 13 avril en raison de son hospitalisation.