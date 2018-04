Les avocats de Marc-Yvan Côté demandent au juge de se récuser

Les avocats de l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté et de quatre de ses coaccusés demandent à la Cour supérieure de récuser le juge André Perreault, à moins d’une semaine de l’ouverture prévue de leur procès pour fraude et abus de confiance.

Leur requête, déposée mardi au palais de justice de Québec, a poussé l’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau à changer de stratégie et à réclamer un procès séparé.

« Nous voulons que le procès de Mme Normandeau commence le plus rapidement possible », a fait savoir l’avocat de l’ex-vice-première ministre, Maxime Roy.

Les avocats de Marc-Yvan Côté, Mario Martel et France Michaud, de même que les accusés François Roussy et Bruno Lortie — qui se représentent seuls — en ont contre la volonté du juge Perreault d’ouvrir le procès dès lundi, comme prévu.

L’avocat de Marc-Yvan Côté, Jacques Larochelle, estime que le procès ne peut commencer sans qu’une décision ne soit rendue sur une requête en arrêt des procédures concernant les fuites médiatiques.

Dans cette requête, les avocats allèguent qu’« un système de fuites orchestrées minutieusement pour déstabiliser le gouvernement et le Parti libéral » nuit aux droits des six coaccusés d’avoir un procès juste et équitable — et commande donc l’annulation du procès.

Pour étayer leurs prétentions, les avocats estiment qu’il est capital de connaître la source à l’origine de deux épisodes de l’émission Enquête mettant en cause Marc-Yvan Côté. Cela permettrait, selon eux, de déterminer si les fuites relèvent d’une stratégie de l’État ou non.

La journaliste d’Enquête Marie-Maude Denis s’oppose farouchement à la divulgation de ses sources, vu le caractère fondamental de la protection de l’identité d’informateurs dans le travail journalistique.

Le juge Perreault s’est dans un premier temps rangé aux arguments de la journaliste, mais sa décision a été infirmée le 22 mars par un juge de la Cour supérieure. L’affaire a une fois de plus été portée en appel, et pourrait bien cheminer jusqu’à la Cour suprême.

Déjà la semaine dernière, la défense a déjà tenté de faire valoir le caractère exécutoire de la décision de la Cour supérieure. « L’interrogatoire de Mme Denis doit avoir lieu avant le procès et le plus rapidement possible », a alors déclaré Me Larochelle. Il a aussi tenté de faire repousser la date d’ouverture du procès, afin que soit préalablement réglée cette question.

Le juge Perreault ne s’est pas rangé à ses arguments. La défense lui demande donc désormais de se récuser.