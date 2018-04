Ariel Kouakou: les recherches dans la rivière des Prairies interrompues

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) interrompt ses recherches dans la rivière des Prairies pour retrouver Ariel Jeffrey Kouakou, ce garçon de 10 ans disparu depuis trois semaines dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, à Montréal. Le courant est très fort dans la rivière et la présence de frasil rend le travail des policiers « trop périlleux », a expliqué lundi l’inspecteur Ian Lafrenière, du SPVM. Beaucoup d’efforts ont été consentis vendredi et samedi pour tenter d’élucider ce qui est arrivé au jeune Ariel, a fait valoir M. Lafrenière. Un chien pisteur de la Gendarmerie royale du Canada de Halifax, spécialement entraîné pour détecter la présence de restes humains sous l’eau, a participé aux recherches. Un brise-glace d’Hydro-Québec a permis d’explorer de nouveaux recoins de la rivière et un sous-marin robot de l’Agence des services frontaliers a été envoyé sous l’eau. Tous ces efforts ont été vains. Le père du petit Ariel, Kouadio Frédéric Kouakou, a dit être content de l’interruption des recherches dans la rivière. « Ça me donne encore plus d’espoir, […] c’est ma thèse [de l’enlèvement] qui est encore solide », a-t-il fait valoir.