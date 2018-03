Quoi surveiller cette fin de semaine?

Coups et contrecoups

Les violences entre Palestiniens et Israéliens vont-elles s’étendre samedi, jour de la Pâque juive ? Les affrontements ont déjà fait vendredi au moins 16 morts et des centaines de blessés parmi les habitants de la bande de Gaza quand les soldats de la Tsahal ont ouvert le feu lors d’un face-à-face tendu à la frontière.

Le mouvement de manifestation pourrait s’étendre sur encore six semaines. Les Gazaouis exigent le rapatriement des réfugiés palestiniens et la fin du blocus de leur enclave. La « Grande Marche du retour » commémore la mort de six Arabes israéliens lors de manifs en 1976.