Les photos de la semaine du 25 mars

4 Moscou, Russie, 27 mars 2018 | Au moins 64 personnes (un bilan qui pourrait s’alourdir), dont 41 enfants, ont perdu la vie dimanche et lundi dans l’incendie d’un centre commercial à Kemerovo, une cité industrielle de Sibérie, en Russie. Plusieurs ont pointé la corruption au sein des instances de pouvoir de la région comme principale responsable. Le ressentiment après le drame, après s’être manifesté à la place centrale de la ville, s’est étendu au reste du pays, où des appels à des mouvements de protestation ont été lancés à Moscou et dans d’autres grandes villes. Sur la photo : des gens tiennent des pancartes sur lesquelles on peut lire « Combien de victimes en réalité ? », « Qui sera tenu pour responsable, Monsieur le Président ? », « Nous demandons une véritable enquête », lors d’une vigie en hommage aux victimes de l’incendie, à Moscou. Mladen Antonov Agence France-Presse