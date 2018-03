Quoi surveiller aujourd'hui?

Justice réformée

Le gouvernement Trudeau a déposé jeudi son projet de réforme du système judiciaire canadien. La France aussi s’y met, et les avocats de quelque 70 barreaux du pays boudent les audiences aujourd’hui pour une protestation estampillée « justice morte ».



La réforme française propose de réviser le sens et l’efficacité des peines, la simplification de certaines procédures et une adaptation numérique. L’État souhaite désengorger les cours d’assises avec un nouveau tribunal criminel plus rapide.



Les avocats dénoncent la méthode jugée sans concertation et une « logique gestionnaire ». Ils craignent au contraire un allongement des délais de traitement des affaires.