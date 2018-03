Cour suprême: la cause contre la Congrégation de Sainte-Croix sera entendue

Ottawa — Une deuxième action collective contre la Congrégation de Sainte-Croix pour les sévices sexuels commis par certains de ses membres n’ira pas de l’avant tant que le plus haut tribunal du pays n’aura pas eu son mot à dire. Jeudi matin, la Cour suprême du Canada a fait savoir qu’elle entendrait cette cause. L’automne dernier, la Cour d’appel du Québec avait donné ainsi le feu vert à une action collective. On ignore pour l’instant à quelle date le plus haut tribunal du pays entendra la cause.