Une ambulance pour la communauté attikamek de Manawan

La communauté attikamek de Manawan, dans Lanaudière, aura finalement son ambulance.

Le ministère de la Santé en a fait l’annonce jeudi après-midi, parvenant du même coup à mettre un terme à des négociations qui se sont étalées sur 20 ans.

« Je pense que les actions qu’on a menées aux niveaux politiques et administratif, devant la commission [d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics], ça a fait bouger les choses », s’est réjoui le chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa. « C’est un dossier qui a été de longue haleine et on est satisfaits de la nouvelle. »

Depuis la noyade d’une enfant de huit ans en septembre 2016, le chef Jean-Roch Ottawa et les maires des municipalités avoisinantes ont multiplié les sorties médiatiques et les appels aux élus afin qu’une ambulance desserve la communauté de 2000 personnes.

Jusqu’ici, les négociations piétinaient, au point où le chef Ottawa y a vu une approche discriminatoire de la part de Québec.

Dans une annonce visant à intensifier la couverture ambulancière en région, Québec a confirmé que Manawan obtiendra un service ambulancier. « Notre objectif demeure d’optimiser la couverture ambulancière dans l’ensemble du Québec, et de réorganiser ces services de manière parfaitement cohérente avec les nouvelles analyses effectuées au cours des derniers mois », a déclaré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.