Jour J -365 pour le Brexit

C’est dans un an exactement, le 29 mars 2019, que le Brexit «aura lieu» — si tant est qu’une telle chose soit palpable. Disons-le autrement: dans un an, le Royaume-Uni quittera officiellement l’Union européenne. Plus précisément encore: ça va se passer à 23h GMT.

D’ici là, les négociations se poursuivent pour encadrer ce départ — et surtout, ses conséquences.