Pensionnats pour autochtones: Trudeau déçu par la décision du pape

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit « très déçu » par la décision du pape François de ne pas offrir les excuses du Vatican pour le rôle toxique joué par des membres de l’Église catholique dans les pensionnats fédéraux pour autochtones au Canada. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a indiqué dans un communiqué qu’il avait écrit au pape François pour le presser de visiter le Canada et de rencontrer les autochtones. Il demande aussi une audience avec le pape pour en discuter. À l’issue de ses travaux, la Commission de vérité et réconciliation avait notamment recommandé que le Vatican présente ses excuses aux survivants et aux familles des victimes de sévices subis dans les pensionnats.