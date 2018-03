De la lecture pour l’âme

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le goût du bonheur. Au fondement de la morale avec Aristote

Jean Vanier, Albin Michel, collections « Espaces libres », Paris, 2018, 272 pages

Nourri très jeune par la sagesse d’Aristote, le fondateur des communautés de l’Arche et lauréat du prix Templeton, Jean Vanier, permet de comprendre dans cette réédition du livre Le goût du bonheur les racines de son engagement auprès des plus faibles. Une implication qui n’est pas sans lien avec la doctrine du bonheur du célèbre philosophe grec, à qui il a consacré une thèse. Il partage dans cet ouvrage la sagesse d’Aristote grâce auquel il ancre sa spiritualité dans l’amitié et la rencontre avec autrui, et répond à cette question centrale : qu’est-ce qui donne à chacun le goût du bonheur ?

Petit traité de spiritualité au quotidien

Anselm Grün, Albin Michel, collections « Espaces libres », Paris, 2018, 208 pages

Moine bénédictin allemand, Anselm Grün invite ses lecteurs, à travers les conseils de cinquante anges et autant de chapitres, à revisiter les valeurs qui fondent notre existence. De l’ange de l’amour, qui ouvre le livre, à l’ange du silence, qui le clôt, en passant par l’ange de la confiance en l’avenir ou l’ange du repli, cette réédition en poche du Petit traité de spiritualité au quotidien se lit comme un guide spirituel et un manuel de morale pratique qui enseigne la façon de bien agir dans la vie de tous les jours pour retrouver la paix intérieure grâce aux sages recommandations de ces anges.

S’aimer enfin ! Un chemin initiatique pour retrouver l’essentiel

Dr Christophe Fauré, Albin Michel, Paris, 2018, 208 pages

Véritable récit initiatique, S’aimer enfin! raconte le parcours de vie de son auteur, le psychiatre et psychothérapeute Christophe Fauré, devenu moine puis psychiatre à nouveau. Dans ce qui s’apparente à une confession, il retrace les moments marquants de sa vie vécus comme autant de ruptures avec le monde qui l’entoure, jusqu’au jour où, en quête de sens, il décide de tout quitter pour se tourner quelque temps vers une vie de moine bouddhiste. Fort de ce voyage intérieur, il partage ici les enseignements et les clés pour se reconnecter à son essence. Un livre qui, à partir du récit d’un être, parle à chacun de la quête de soi et de la quête de sens.

Tintin, le Diable et le bon Dieu

Bob Garcia, Novalis, Paris, 2018, 248 pages

Dans cet ouvrage unique, le tintinophile reconnu Bob Garcia s’attaque, au fil d’un long et minutieux décryptage, aux diverses références religieuses qui parcourent les albums d’Hergé. Créé dans un monde catholique de l’entre-deux-guerres, Tintin incarne les grandes valeurs chrétiennes qui étaient fondamentales chez le mondialement connu bédéiste belge. Loin de vouloir faire du prosélytisme, ce dont Hergé a souvent été accusé à tort, les albums marquent, au contraire, un intérêt très documenté et un profond respect pour les autres religions telles que le bouddhisme et l’islam. Le jeune reporter se meut alors en ambassadeur de la paix, de la tolérance et de l’ouverture sur le monde, et la relecture de ses aventures reste plus que jamais d’actualité.

Réformer l’Église. Le pape François à l’épreuve de la réforme de l’Église : tous les textes !

Pape François, Novalis, Montrouge, 2018, 420 pages

Est-il possible de réformer l’Église en profondeur ? Si cette question appelle, de prime abord, une réponse négative confortée par les scandales qui secouent périodiquement le Vatican, elle n’en demeure pas moins importante avec l’arrivée du pape François. Depuis son élection en mars 2013, le successeur de Benoît XVI a su amener un vent d’air frais par son style, mais aussi par les cardinaux qui lui ont donné pour mission de réformer l’Église. Une entreprise qu’il honore et relate dans ce livre qui réunit l’ensemble de ses discours évoquant là son souci de réorganiser en profondeur le fonctionnement de l’Église.

La Bible en 1001 briques. Nouveau Testament

Brendan Powell Smith, Novalis, éditions « Première partie », Paris, 2017, 272 pages

Quoi de plus inattendu que l’alliance entre la Bible et les briques Lego®? C’est pourtant le pari relevé avec brio par Brendan Powell Smith. Depuis plus de dix ans, il travaille à reproduire minutieusement des scènes bibliques brique après brique pour les rendre ludiques et accessibles à tous. Avec plus de 1000 images, ce magnifique album illustre des centaines de scènes du Nouveau Testament placées dans un contexte moderne qui fait le lien entre les récits du passé et le quotidien d’aujourd’hui. Une alliance réussie de deux choses immortelles et légendaires — la Bible et les Lego® — qui séduira aussi bien les croyants que les non-croyants.

Benoît Lacroix. Un dominicain dans le siècle

Guy Laperrière, Médiaspaul, Montréal, 2017, 312 pages

Guy Laperrière a rédigé à chaud, en un an, la biographie de Benoît Lacroix pour garder sa mémoire la plus vivante possible dans la continuité des nombreux témoignages qui ont suivi son décès. L’auteur déroule le fil de la vie d’une des figures les plus connues et les plus aimées du Québec, de sa naissance en 1915 à son décès en 2016. À la fois universitaire, figure médiatique et homme engagé aux côtés des gens ordinaires, le père Benoît Lacroix conservait toutefois une mystérieuse unité dans sa vie. À quoi tenait-elle ? C’est ce que propose de nous faire comprendre cette biographie.

Et si la clé était ailleurs ?

Yves Duteil, Médiaspaul, collection « Grands témoins », Paris, 2017, 112 pages

« La spiritualité guide ma vie », confie l’auteur-compositeur-interprète de la chanson Prendre un enfant par la main, Yves Duteil. L’homme aux multiples facettes offre dans ce livre son récit de vie, son sentier de quête intérieur, mais aussi ses interrogations quant à l’existence. Les courts chapitres se succèdent en relatant son regard sur la vie et ses mystères avec en toile de fond les grandes étapes marquantes de son histoire, de sa carrière et de son métier d’artisan de la chanson. Yves Duteil se confie comme il ne l’a jamais fait dans ses précédents ouvrages.

Une flamme à transmettre. L’héritage social et culturel des communautés religieuses

Sylvie Bessette, Médiaspaul, Montréal, 2018, 184 pages

En allant à la rencontre d’un religieux et d’un responsable laïque de six communautés fondatrices d’oeuvres sociales importantes à Montréal, Sylvie Bessette invite les lecteurs à s’interroger sur la notion de « patrimoine immatériel ». Au-delà des églises et des couvents, le patrimoine religieux désigne aussi l’esprit de l’engagement social et spirituel qui a façonné la société et le devenir de Montréal. Que léguer, pourquoi et comment ? Chaque chapitre reflète la vision du legs de l’intangible par une communauté. Ensemble, les congrégations fondatrices d’institutions montréalaises et des professionnels laïques réfléchissent au défi de la transmission, entre tradition et renouveau, passé et avenir.

Val Notre-Dame. L’abbaye dans les bois

Bruno-Jean Rotival, frère Bruno-Marie, Médiaspaul, Montréal, 2017, 256 pages

Ce livre est un panorama complet des connaissances actuelles sur Jésus. Abondamment illustrée (environ 400 tableaux, photos, cartes, sculptures), l’encyclopédie réunit les meilleurs exégètes, biblistes et historiens qui prennent le temps de partager la somme de savoirs acquis sur cette figure spirituelle fondatrice du monde occidental. Avec des formes variées (récits, encadrés, entrevues), ces spécialistes reconstituent la vie du Christ à travers les découvertes archéologiques majeures, les points de vue historiques, théologiques et artistiques les plus récents. Un ouvrage constitué de savoirs passionnants sur cet homme qui a su unir et opposer les trois monothéismes.

Jésus. L’encyclopédie

Joseph Doré (sous la direction de), Albin Michel, Paris, 2017, 848 pages

Si Jésus est une figure mondialement illustre, il n’en reste pas moins que sa vie, ses actes et son message demeurent quelque peu méconnus. C’est pour répondre à toutes les interrogations du public que Jésus présente une grande synthèse des éléments obtenus par la recherche historique en se fondant sur un des textes fondateurs : l’évangile de Luc couvrant l’ensemble du parcours du Christ. Mêlant lectures critiques des textes, regards croisés de philosophes, de psychanalystes, d’écrivains, mais aussi de personnalités du monde juif, chrétien, musulman, athée et agnostique, cette encyclopédie se propose de démocratiser un savoir trop souvent cantonné à des revues et à des ouvrages spécialisés.

Jésus. Une encyclopédie contemporaine

Daniel Marguerat (sous la direction de), Novalis, Montrouge, 2017, 528 pages

Ce livre de plus de 250 images entraîne les lecteurs dans une plongée au coeur de l’univers de l’abbaye cistercienne de Val Notre-Dame, nouveau refuge des moines depuis 2009. Nichée au milieu de la forêt de la Montagne-Coupée, à Saint-Jean-de-Matha, cette abbaye pensée par l’architecte Pierre Thibault est reconnue comme une réussite de l’architecture religieuse contemporaine. Les photos illustrent à merveille le résultat : lignes pures, cohabitation du bois et de l’ardoise et larges fenestrations qui permettent un dialogue constant entre la nature et la vie monastique. Un livre que l’on parcourt tel un voyage intérieur rythmé par les textes de moines d’ici et d’ailleurs.