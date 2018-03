Crise démocratique en RDC

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En République démocratique du Congo, l’Église catholique est devenue la figure de proue d’un mouvement réclamant une transition politique pacifique et la tenue d’élections. Entrevue avec monseigneur Marcel Utembi, l’un des principaux acteurs de cette mobilisation.

« Nous avons besoin d’une solidarité internationale, en particulier du peuple canadien », a souligné Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), lors d’une entrevue téléphonique accordée au Devoir au moment de son passage à Montréal. Avec une délégation, il a effectué durant le mois de mars une tournée en Belgique et au Canada pour sensibiliser la communauté internationale à la crise sociale et politique que traverse son pays de 80 millions d’habitants.

Ce voyage visait notamment à demander un accompagnement et un soutien de la part du Canada pour que la République démocratique du Congo (RDC) puisse mener à bien un processus électoral en bonne et due forme. Tout ça au moment où un climat de tension règne dans ce pays : le gouvernement s’accroche au pouvoir en allant à l’encontre de la Constitution et réprime la contestation. Marcel Utembi souhaite que le gouvernement canadien contribue à faire valoir les revendications démocratiques auprès des instances et organisations de la communauté internationale, notamment celles des Nations unies, pour « pouvoir porter plus haut la voix du peuple congolais qui crie sa détresse ».

Active pour trouver une sortie de crise

La CENCO se montre très active pour trouver une sortie de crise, au point où elle est devenue une figure de proue du mouvement de revendication d’une alternance politique pacifique et la tenue d’élections en RDC. Quelques mois à peine après ses débuts comme président de la CENCO, en juin 2016, Marcel Utembi se retrouve à jouer les conciliateurs au coeur des tractations politiques déchirant son pays.

Le président de la RDC, Joseph Kabila, ne donne pas de signes de vouloir quitter son siège, alors que son deuxième mandat doit se terminer le 19 décembre 2016. Or, la Constitution lui interdit un nouveau quinquennat à la tête du pays.

Au début du mois de décembre de la même année, la CENCO mène, au Centre interdiocésain de Kinshasa, les pourparlers entre les multiples factions politiques de l’opposition et le parti au pouvoir afin d’en arriver à une feuille de route vers un processus électoral. « Le travail a été laborieux, raconte Marcel Utembi. Cela n’a pas été facile. Chacun campait sur ses positions. Il a fallu le savoir-faire, la force de discernement et l’autorité morale des évêques pour mettre les uns les autres d’accord pour privilégier l’intérêt supérieur du peuple et de la nation. »

Après trois semaines de négociations, les démarches aboutissent le 31 décembre 2016 à l’Accord de la Saint-Sylvestre. L’entente prévoit une transition politique pacifique avec la tenue d’élections présidentielles, législatives et provinciales avant la fin de l’année 2017.

La promesse n’est finalement pas respectée. Le 5 novembre, la commission électorale du pays annonce un calendrier qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Le 31 décembre 2017, un an après l’Accord de la Saint-Sylvestre, des manifestations sont organisées à travers le pays pour exiger le départ de Joseph Kabila. La répression est brutale : sept personnes sont tuées et plus d’une centaine d’autres, dont des prêtres, sont arrêtées.

À la sortie d’une messe, célébrée le 12 janvier 2018 à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa en mémoire des personnes mortes durant cet événement, les forces de l’ordre lancent des gaz lacrymogènes. Le 21 janvier, une autre journée de manifestations se termine avec six morts et 127 blessés à travers le pays. Le 25 février, deux jours après que le pape François eut fait un appel à la prière pour la paix en RDC, des marches organisées à travers le pays sont à nouveau réprimées dans la plupart des villes dans lesquelles elles se déroulent. Deux morts, des dizaines de blessés et des dizaines d’arrestations sont dénombrés.

« Ces marches pacifiques, qui se tenaient après les célébrations liturgiques des messes du dimanche, ont été chaque fois interdites ou violemment réprimées par le pouvoir en place », souligne Marcel Utembi, aussi archevêque de Kisangani. Il ajoute que l’Église a été l’objet de campagnes de dénigrement, de désinformation, de division et de diffamation, en plus d’être victime d’actes de « banditisme ». Sa réaction de voir l’Église catholique ainsi prise pour cible ? « Ça nous réconforte plutôt dans notre détermination à servir la cause du peuple, affirme-t-il. Quand nous revisitons l’histoire de l’Église, ceux qui ont servi le bien, la vérité, la justice et la paix ont aussi été persécutés. Cela ne nous fait pas peur. Cela nous conforte aussi dans notre espérance d’accompagner le peuple dans les hauts comme dans les bas, toujours en ravivant son espérance que, tôt ou tard, même si la nuit est longue, le jour finira par pointer à l’horizon. »

Même si des élections sont prévues en décembre 2018, des obstacles se dressent sur le chemin vers la tenue d’un vote légitime. « Les défis sont toujours là, admet Marcel Utembi, parce qu’on a parfois affaire à un déficit de bonne foi et de bonne volonté de la part des parties prenantes qui sont appelées à faire avancer le processus électoral. »

Depuis 2016, la CENCO développe un programme d’éducation civique et électorale avec l’organisme non gouvernemental Développement et Paix – Caritas Canada. Le programme, mené conjointement, vise à renforcer l’engagement politique dans la population congolaise et la sensibiliser au processus démocratique, à la non-violence, au respect des lois et des droits fondamentaux. « Nous estimons que nous devons être vigilants et éveiller la population à être à son tour vigilante pour demander, auprès des uns et des autres, de s’engager et de s’impliquer pour que ce processus électoral devienne réalité », indique Marcel Utembi.

Il rappelle que la crise démocratique a des répercussions sociales et politiques, mais aussi économiques, humanitaires et sécuritaires. « L’insécurité, qui est entretenue dans le pays, fait beaucoup de victimes, de morts, de déplacés internes, qui ont tout perdu, et de déplacés externes, c’est-à-dire des Congolais qui ont trouvé refuge ailleurs et qui vivent péniblement. »