Attentat de Québec: Alexandre Bissonnette plaide coupable

Alexandre Bissonnette reconnaît être l’auteur de la tuerie à la grande mosquée de Québec, dans laquelle six hommes ont perdu la vie. « Chaque minute de mon existence, je regrette amèrement ce que j’ai fait, les vies que j’ai détruites », a-t-il déclaré devant le Tribunal mercredi avant-midi. « Je ne suis ni un terroriste ni un islamophobe », a-t-il ajouté.

Dans une courte allocution, Alexandre Bissonnette a dit avoir été « emporté par la peur et une forme horrible de désespoir » jusqu’au Centre culturel islamique de Sainte-Foy en janvier 2017. D’aucune façon, les meurtres qu’il a commis n’étaient guidés par l’islamophobie, a-t-il soutenu. Tournant son regard vers la soixantaine de personnes rassemblées dans la salle d’audience, dont plusieurs proches des victimes, il a affirmé : « J’aimerais vous demander pardon », avant de dire que son « geste [était] impardonnable ».

L’homme de 28 ans avait reconnu lundi après-midi sa culpabilité aux 12 accusations, dont six de meurtre prémédité et cinq de tentative d’assassinat avec une arme à autorisation restreinte, pesant sur lui près de 14 mois après la tragédie au Centre culturel islamique de Sainte-Foy. Mais, le juge François Huot avait refusé d’entériner sur-le-champ le changement de réponse aux accusations, à première vue subit, de l’accusé. Les médias n’ont pu rapporter la volte-face de M. Bissonnette puisque l’audience était frappée d’une ordonnance de non-publication.

Le magistrat de la Cour supérieure cherchait à s’assurer, notamment auprès du psychiatre Sylvain Faucher, que l’homme était apte à réviser sa réponse aux accusations. « La réponse simple est : Monsieur [Bissonnette] est apte à subir son procès », a déclaré le médecin à la Cour mercredi matin. « M. Bissonnette envisageait déjà cette avenue-là [de plaider coupable] l’automne dernier », a-t-il fait remarquer.

Après avoir remercié le Dr Faucher, le juge François Huot a demandé à M. Bissonnette de s’approcher de lui, derrière la barre des témoins. Il lui a demandé s’il maintenait sa décision. La réponse a été affirmative.

Puis, le juge a déclaré coupable M. Bissonnette, lisant un à un les chefs d’accusation en ajoutant : « Je vous déclare coupable. »

Une froide chape de plomb s’est abattue sur la salle d’audience 4.14 du palais de justice de Québec. Plusieurs n’ont pu retenir leurs larmes ou leurs sanglots. Alexandre Bissonnette s’est essuyé les yeux à quelques reprises. Ses parents, Manon Marchand et Raymond Bissonnette, sont demeurés impassibles.

Alexandre Bissonnette s’expose désormais à une peine d’emprisonnement « théorique » de 150 ans.

Lundi matin, l’homme originaire de Cap-Rouge avait plaidé non coupable aux six accusations de meurtre prémédité et aux cinq accusations de tentatives d’assassinat avec une arme à autorisation restreinte. Il avait changé d’avis quelques heures plus tard, une fois l’ensemble de la preuve entre ses mains. « Dans mon cœur, c’est la décision que j’ai décidé de prendre », avait déclaré l’accusé il y a deux jours. Il disait vouloir « éviter à des milliers de personnes », au premier chef les proches des victimes, de « revivre cette tragédie » dans laquelle six fidèles du Centre culturel islamique de Sainte-Foy ont été tués, et ce, sans compter les personnes blessées.

D’autres détails suivront.