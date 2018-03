Des douanes canadiennes aux États-Unis?

Washington — Le Canada pourrait bientôt avoir ses premiers postes douaniers à l’intérieur des États-Unis. Selon un responsable américain, le dossier des postes de précontrôle douanier devrait bientôt progresser. Kenneth Merten, du département d’État, affirme que deux endroits sont envisagés pour des projets pilotes, dans les aéroports des villes de Scottsdale, en Arizona, et de Fort Lauderdale, en Floride. Les nouveaux postes de précontrôle douanier représenteraient une percée dans un dossier qui traîne depuis des décennies. Les États-Unis ont de tels postes de contrôle dans des aéroports canadiens depuis plusieurs années. Les voyageurs peuvent ainsi passer ce contrôle avant l’embarquement afin de réduire les temps d’attente à leur arrivée aux États-Unis. Des innovations plus récentes impliquent les voyages par train, avec des projets pilotes de précontrôles douaniers pour les passagers à Montréal et en Colombie-Britannique.