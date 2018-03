Tuerie de la mosquée de Québec: Alexandre Bissonnette plaide non coupable

Alexandre Bissonnette a plaidé non coupable lundi avant-midi aux 12 chefs d’accusation, dont six de meurtre au premier degré, portés contre lui après la tuerie de la mosquée de Québec.

L’auteur présumé de l’attentat du 29 janvier 2017 s’est de nouveau retrouvé dans le box des accusés lundi matin. Il a été escorté dans le compartiment vitré par des constables spéciaux, pendant que des proches des victimes prenaient place dans la salle d’audience après avoir traversé un portique de sécurité.

Une fois assis, Alexandre Bissonnette a poussé un soupir aussitôt dissimulé par un léger tintement des menottes qu’il avait aux menottes et aux chevilles.

Ni une ni deux, le juge François Huot lui a demandé de s’avancer à la barre des témoins. Le magistrat a lu un à un les 12 chefs d’accusation, y compris les six de meurtre au premier degré et les cinq de tentative meurtre avec une arme à feu à autorisation restreinte. Le juge Huot a aussi déclamé l’accusation de tentative de meurtre portée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales au nom des 35 autres fidèles présents au centre culturel islamique de Sainte-Foy le 29 janvier 2017, dont il a déclamé chacun des noms.

Chaque fois, Alexandre Bissonnette, s’est avancé vers les micros devant lui, il a plaidé non-coupable. Un murmure s’est élevé dans la salle d’audience, dans laquelle se trouvaient quelques membres des victimes de la tuerie de la Grande mosquée de Québec.

Puis, l’homme est retourné dans le box des accusés.

Le juge a par la suite passé en revue les requêtes préliminaires. Les discussions sont frappées d’une ordonnance de non-publication afin de ne pas contaminer le futur jury.

La sélection de celui-ci s’amorcera le 3 avril prochain. Le procès doit commencer, si tout va comme prévu, dans les jours suivants.