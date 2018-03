Inconduite sexuelle au féminin

Un peu plus de 40 % des femmes québécoises auraient déjà essayé de contraindre un homme à avoir des relations sexuelles contre son gré, dévoile une des premières études à se pencher sur la coercition sexuelle au féminin.

« C’est un pourcentage très élevé, ça nous a surpris, mais ça s’explique sans doute par le fait que nos questions étaient très, très larges », répond l’auteure de l’étude, Geneviève Parent, professeure au Département de psychoéducation et de psychologie à l’Université du Québec en Outaouais.

Ainsi, les 41 % incluent toute une gamme de tactiques qui auraient été utilisées par les femmes « au moins une fois dans leur vie », que ce soit en relation de couple ou non, et que la tentative se soit soldée par une relation sexuelle ou non.

« Dans les 41 %, on inclut celle qui, à l’âge de 17 ans, a essayé une fois de bouder pour avoir des préliminaires et celle qui a intoxiqué ses partenaires à de multiples reprises pour avoir des relations sexuelles complètes, il y a donc des nuances à apporter », précise la chercheuse en entrevue au Devoir.

Ses chiffres sont un peu plus élevés que les quelques rares autres études qui se sont penchées sur le phénomène de la violence sexuelle au féminin. Selon elle, la moyenne des études se situe plutôt entre 15 et 30 %. « C’est extrêmement variable d’une étude à l’autre, ça dépend toujours de la façon dont les questions sont posées », explique la chercheuse.

Séduction et manipulation

Geneviève Parent a sondé près de 300 femmes, recrutées en milieu universitaire. Parmi celles qui ont avoué avoir déjà tenté de forcer un homme à avoir un contact sexuel, le tiers affirmait avoir utilisé des stratégies de séduction insistante, continuant de toucher ou de caresser la personne malgré son refus.

La manipulation est également une arme de coercition très utilisée par les femmes, selon cette étude. Elles peuvent bouder, mais également s’en prendre aux compétences sexuelles de l’homme. « Ça va souvent avec des commentaires du genre : “on le sait bien, tu ne veux pas qu’on ait de sexe parce que ceci ou cela” », ajoute Mme Parent.

Dans une moindre proportion, des femmes ont tenté d’intoxiquer des hommes ou ont profité de leur intoxication pour avoir des relations sexuelles. Enfin, aucune femme n’a rapporté avoir utilisé la violence physique pour parvenir à ses fins.

« Les femmes vont avoir tendance à utiliser des méthodes considérées comme plus subtiles », constate la chercheuse, qui s’étonne toujours de voir comment certains gestes — par exemple, une main sur la cuisse d’une personne non consentante — ne suscitent pas la même indignation lorsqu’ils sont commis par une femme.

L’étude de Geneviève Parent visait à reproduire celle d’une chercheuse américaine, mais elle s’est heurtée aux limites du modèle américain pour tenter d’expliquer le phénomène.

La chercheuse avance donc des hypothèses avec prudence. Elle trace deux grandes trajectoires pour expliquer la coercition au féminin, en lien avec un « script sexuel selon lequel l’homme ne peut refuser des relations sexuelles, car il est attendu qu’il soit un perpétuel demandeur de celles-ci ».

Elle évoque une approche impersonnelle et sans émotion de la sexualité (elle voit l’agression sexuelle comme une façon d’avoir une relation sexuelle en se souciant peu de l’émotion des autres) et un problème de régulation émotionnelle : face à un refus, la femme vit des « tourments émotionnels (honte, culpabilité, colère) provoqués par « l’incongruence avec son script sexuel ».

« Il faut voir ça comme un premier pas, car on en est encore aux balbutiements pour essayer de bien comprendre le phénomène et on en a encore pour plusieurs années avant d’en arriver à des conclusions qui soient solides », conclut Geneviève Parent.