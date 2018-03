Un système d’alarme pour des femmes victimes de violence conjugale à Longueuil

Des femmes victimes de violence conjugale de l’agglomération de Longueuil pourront se sentir plus en sécurité en portant un bouton panique qui leur permettra de communiquer rapidement avec les policiers lorsqu’elles se sentent en danger. Ce bouton, accompagné d’un système d’alarme installé à la résidence, permettra à la police de l’agglomération d’intervenir de façon plus efficace auprès de femmes qui auront été préalablement ciblées comme étant « très à risque ». Des systèmes d’alarme du même genre existent déjà dans d’autres villes du Québec, notamment à Montréal et à Laval.