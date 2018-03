Attentat de Québec: Alexandre Bissonnette plaide non coupable

Alexandre Bissonnette a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation portés contre lui en lien avec l'attentat de la mosquée de Québec, lundi matin, au palais de justice de Québec.



Ses avocats doivent aussi présenter à partir des requêtes préliminaires, c’est-à-dire qu’elles seront entendues avant le début officiel du procès.



Celui-ci devrait débuter le 3 avril avec la sélection du jury.



Le résultat de ces requêtes préliminaires peut avoir un impact sur le déroulement du procès, et possiblement sur la preuve qui sera offerte.



Il ne sera pas possible de rapporter ce qui sera dit et plaidé lors de ces requêtes, car le juge François Huot de la Cour supérieure a prononcé une ordonnance de non-publication.



Alexandre Bissonnette, âgé de 28 ans, fait face à 12 chefs d’accusation, soit six chefs de meurtre et six tentatives de meurtre — cinq pour ceux qui ont été blessés et une autre pour les 35 personnes qui étaient présentes lors de la fusillade, mais qui n’ont pas été atteintes par les tirs.



L’accusé est présumé innocent, jusqu’à preuve du contraire.



Il est prévu que ce procès criminel dure deux mois.