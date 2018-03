Le jour 1 du procès Bissonnette

Plus de 14 mois après l’attentat à la grande mosquée de Québec — six morts, cinq blessés graves —, le procès d’Alexandre Bissonnette s’ouvre aujourd’hui à Québec. L’homme fait notamment face à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré.

La tuerie est survenue le 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec, où étaient rassemblés les fidèles pour la prière du dimanche soir. On entendra aujourd’hui des requêtes en droit de la défense.