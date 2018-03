Quoi retenir de la fin de semaine?

Des échos mondiaux au mouvement contre les armes

De véritables marées humaines étaient observables dans les rues aux quatre coins des États-Unis, samedi, pour manifester contre les armes à feu. Portées par la jeunesse estudiantine, ces foules monstres avaient pour mot d’ordre « Plus jamais ! », en référence aux nombreuses fusillades dans les écoles.

L’événement national, baptisé « March for Our Lives » (Marchons pour nos vies) a réuni plus de 800 000 personnes à Washington, selon les organisateurs. Et 175 000 à New York, selon le maire de la ville. L’initiative est devenue la plus grande manifestation contre les armes de l’histoire des États-Unis.

Des rassemblements solidaires étaient également organisés à l’extérieur du pays, notamment à Londres, à Édimbourg et à Ottawa. Montréal était du lot ; des centaines de personnes se sont réunies samedi pour réclamer des lois plus fermes concernant le contrôle des armes de ce côté-ci de la frontière.