Fillette défigurée : quatre ans de prison pour le propriétaire du pitbull

Le propriétaire d’un pitbull qui a défiguré une fillette dans un parc de Brossard en 2015, Karim Jean Gilles, a été condamné à une peine de quatre ans de pénitencier. Cette peine « sévère » a été imposée par le juge notamment pour sanctionner « sa culpabilité morale très élevée » et aussi afin de dénoncer et dissuader les crimes commis contre des mineurs, d’autant plus que dans ce cas, la victime n’avait que sept ans, a souligné le juge Pierre Bélisle, de la Cour du Québec, dans sa décision rendue vendredi matin au palais de justice de Longueuil.