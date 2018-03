Les photos de la semaine du 18 mars

6

Lorsque Sudan est né, en 1973, il y avait encore 700 rhinocéros blancs du Nord sur la planète. Après sa mort cette semaine, à l’âge de 45 ans, il ne reste plus que les deux dernières femelles de l’espèce, Najin (à gauche) et Fatu. Seuls les progrès de la science — notamment la fécondation in vitro — pourraient désormais assurer la perpétuation de cette sous-espèce décimée par le braconnage. Si la mort de Sudan marque la disparition des rhinocéros blancs en Afrique centrale, il reste encore quelque 20 000 rhinocéros blancs du Sud en Afrique orientale et australe, selon une estimation de 2016 du World Wildlife Fund.

Tony Karumba Agence France-Presse