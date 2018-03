Voyage en réalité virtuelle à Roxham

La Gendarmerie royale du Canada a intercepté l’an dernier 18 836 demandeurs d’asile au Québec, dont une majorité sur le chemin Roxham. Le photographe Michel Huneault a documenté près de 180 de ces arrestations pour en tirer une oeuvre interactive qui nous emmène au bout de ce chemin, devenu celui de l’espoir.

Casque d’écoute sur les oreilles, Sidahmed* regarde les images défiler à l’écran. Tangible, l’émotion monte rapidement lorsqu’il reconnaît la voix de l’agent de la GRC qui l’a arrêté à la frontière canado-américaine. C’était il y a des mois. Mais l’instant, lourd de sens dans la vie de Sidahmed, reste bien ancré dans sa mémoire. Expérimenter Roxham le replonge dans sa propre traversée.



Entre février et août 2017, le photographe montréalais Michel Huneault a passé 16 longues journées au bout du chemin Roxham, en Montérégie. Il a observé et documenté quelque 180 tentatives de passage par ce point d’entrée irrégulière.



Immersive et interactive, l’expérience nous emmène à Roxham, où l’on devient témoin de 32 traversées. Aux photographies se superposent les captations sonores des arrestations. Le procédé frappe: on est saisis, interpellés. « Nous sommes des réfugiés, nous sommes en train de mourir ». Les migrants s’apprêtent à franchir le fossé ténu qui sépare les États-Unis du Canada, annonçant leur intention de demander l’asile. Systématiquement, les agents les avertissent. « Si vous traversez ici, vous serez arrêtés ». Ils ne le savent que trop bien et c’est précisément ce qui les conduit à entrer ainsi au Canada. L’entente sur les tiers pays surs oblige les demandeurs d’asile à déposer leur requête dans le premier pays où ils ont la possibilité de le faire. En l’occurence, les États-Unis. Aussi se verraient-ils refuser l’entrée au Canada s’ils demandaient l’asile à un port d’entrée officiel. En se faisant arrêter pour avoir franchi la ligne de manière irrégulière, ils peuvent se prévaloir de ce droit-là. Au début de son mandat, les déclarations de Donald Trump à l’égard de l’immigration en sol américain ont amenuisé l’espoir d’y obtenir l’asile.Pour Michel Huneault, assister à ces passages de demandeurs d’asile venus de plus d’une vingtaine de pays, c’est « observer directement et physiquement l’Histoire se dérouler devant nous. Les guerres, les crises, les grands mouvements de populations, les enjeux de droits relatifs à la migration: c’est tout cela qui se passe à Roxham, concentré en quelques mètres carrés. Ce sont aussi les familles divisées, le choix radical de partir, l’espoir, la survie, la confusion ». Son travail résulte d’un désir de rendre palpables et sensibles les émotions fortes de ces passages, instants charnières de trajectoires de vie cassées et chargées.« À Roxham, tout comme dans l’expérience immersive, la frontière est invisible, mais la confusion est palpable. La langue est une barrière en soi, les émotions fusent. La migration, une décision avant tout intensément intime, se propulse au coeur des débats publics et politiques. Le lieu devient vite symbolique, il incarne les tensions entre la responsabilité internationale d’accueillir et le devoir de protéger un territoire national », nous dit Michel Huneault.Pour préserver l’anonymat des demandeurs d’asile, il recouvre leurs silhouettes d’images issues d’un travail précédent. En 2015, il avait documenté la crise migratoire en Europe. Il récupère ici des détails photographiques de couvertures, de tentes et de vêtements, pour en tirer les textures superposées aux migrants de Roxham, rappelant ainsi que les deux faits migratoires « participent de la même Histoire ».

Produit par l’ONF et exposé à Montréal au Centre Phi à compter du 27 mars, ce voyage virtuel fusionne photographies et captations sonores des arrestations. Pour préserver leur anonymat, le photographe a choisi de recouvrir les silhouettes des demandeurs d’asile d’images de tentes et de vêtements, captées en 2015, lors de la crise migratoire en Europe, jetant un pont entre ces événements qui « participent de la même histoire ».



* Retrouvez le témoignage de Sidahmed dans notre dossier