Les États-Unis menacent

Les offensives commerciales étatsuniennes commencent. Ou peut-être pas. Les nouveaux droits de douane décrétés par le gouvernement Trump entrent en vigueur aujourd’hui avec un possible effet domino. Les réactions des marchés, déjà à la baisse avant la fermeture de jeudi, sont à surveiller.

Le président américain a signé des ordonnances imposant des tarifs douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium liés à des quotas de volume. Le Canada et le Mexique en étaient exemptés, tout comme l’Union européenne, l’Australie et la Corée du Sud depuis hier.

La menace de tarifs sur quelque 1300 produits de la Chine ne s’est pas encore concrétisée. Le président a annoncé dans les dernières heures des consultations et des négociations dans ce dossier, ne jouant donc que la carte de l’avertissement pour l’instant.