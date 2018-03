EN DIRECT La loi va-t-elle assez loin pour contrer les violences sexuelles sur les campus?

À la lumière des événements des derniers mois, la loi 151, qui cherche à combattre la violence sexuelle sur les campus universitaires, va-t-elle assez loin?

La directrice de l'information du Devoir, Marie-Andrée Chouinard, aborde la question avec cinq intervenantes jeudi soir à la salle Marie-Gérin-Lajoie, à l'UQAM.

Sylvie Barcelo, sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Rachel Chagnon, directrice de l'Institut de recherches et d’études féministes de l'UQAM, Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles, Jessica Nadeau, journaliste au Devoir, et la sociologue Sandrine Ricci, coordonnatrice du Réseau québécois en études féministes, échangeront sur le sujet.

Écoutez le débat ici

Tweets sur #debat from:@LeDevoir