Le chiffre du jour : 2

On soulignera aujourd’hui le deuxième anniversaire des attentats de Bruxelles: deux attentats à l’aéroport et un troisième dans une rame de métro (station Maelbeek) ont alors fait 32 morts et 340 blessés.

Le groupe armé État islamique a vite revendiqué les attaques. On découvrira par la suite que la même cellule islamiste a été à l’origine des attentats de Bruxelles et de ceux de novembre 2015 à Paris.