L’épouse de Raïf Badawi dénonce le double langage de Justin Trudeau

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ensaf Haidar, l’épouse du blogueur Raïf Badawi emprisonné depuis plus de cinq ans en Arabie saoudite, a déploré mercredi à Montréal que Justin Trudeau n’ait pas donné suite à sa demande d’accélérer le processus de citoyenneté et qu’il ait refusé d’octroyer une citoyenneté honoraire à son mari, malgré ses discours publics en faveur des droits de la personne. Mme Haidar a été reçue au Canada comme réfugiée politique et est présentement résidente permanente en attente de sa citoyenneté canadienne. Elle voyage régulièrement à travers le monde pour plaider en faveur de la libération de son mari, mais elle doit le faire avec un document de voyage qui n’est pas un passeport, ce qui lui fait craindre pour sa sécurité puisqu’elle ne bénéficie pas de la protection du gouvernement canadien à l’étranger, contrairement à tout autre citoyen canadien.