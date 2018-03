Lobbyisme illégal: l’ancien VP de Premier Tech reconnaît sa culpabilité

L’ancien vice-président de l’entreprise Premier Tech, Yves Goudreau, a reconnu avoir fait du lobbying illégal auprès du gouvernement libéral et a versé 500 $ d’amende. Le Commissaire au lobbyisme du Québec avait conclu en décembre 2016 que M. Goudreau avait exercé plusieurs activités de lobbyisme auprès de « divers titulaires de charges publiques », entre octobre 2008 et février 2016. L’enquête du Commissaire a été menée à la suite des révélations de l’émission Enquête diffusée en mars 2016. Le reportage traçait un lien étroit entre les demandes de subventions de l’ex-vice-président du conseil d’administration de Premier Tech, Marc-Yvan Côté, et le financement des activités politiques de l’ancien ministre Sam Hamad.