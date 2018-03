Le rôle de l’Église dans la disparition du français en Louisiane

Dans les années 1920, plusieurs églises catholiques de la Louisiane continuent de préparer les funérailles, les baptêmes et les mariages en français. Trois chercheurs louisianais se sont plongés dans les archives religieuses de cet État très particulier pour essayer de mieux cerner l’érosion irrémédiable de cette langue sur les rives du Mississippi.

Les origines de cette enquête ont un départ étonnant. « Tout a commencé avec le désastre de l’ouragan Katrina », raconte au téléphone Sylvie Dubois, professeure en études françaises à l’Université d’État de la Louisiane. « J’avais une étudiante qui travaillait comme archiviste à Baton Rouge. On séchait alors les registres du diocèse de La Nouvelle-Orléans qui avaient été touchés par l’eau. Je suis allée voir ça. Pour la première fois se trouvaient devant nous, sur de grandes tables, des pages et des pages de documents qui n’avaient pas été accessibles jusque-là. »

Grâce à cette plongée dans les archives religieuses, Sylvie Dubois, Emilie Gagnet Leumas et Malcom Richardson en sont venus à montrer que l’assimilation du français en Louisiane s’explique, au-delà du triomphe de l’anglais sur un territoire donné, par une volonté de l’Église de préserver « ses investissements spirituels ». Les chercheurs expliquent que, dans un contexte qui dépasse les enjeux régionaux de la Louisiane, l’institution de l’Église s’avère tout de même un des vecteurs d’accélération de l’assimilation, à la différence de ce qui a pu être vécu au Canada français.

Survivance

Au Canada français, dans la logique de la survivance, les nationalistes affirmaient que la langue était la gardienne de la foi et la foi, la gardienne de la langue. C’est cet intérêt mutuel de la religion et de la culture, exprimées à travers une langue, qu’un intellectuel comme Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, défendait sur la place publique. « En Louisiane, c’est différent », dit Sylvie Dubois en entrevue. « Il n’y a pas un sens du pouvoir politique aussi développé qu’au Canada français à la même époque. D’ailleurs, on le voit encore dans la publicité qui est faite pour attirer les touristes en Louisiane. C’est un endroit où on se laisse aller, où il fait bon vivre, une sorte de bulle de bonheur. »

Du XVIIIe au XIXe siècle, les clercs de l’Église en Louisiane ne se posent aucune question quant à la langue qui doit être utilisée. Ce n’est ni le latin, ni l’espagnol, ni l’anglais, mais le français qui est utilisé.

La langue n’était pas mise en cause et on n’insistait pas sur l’à-propos d’une pratique uniforme, expliquent les chercheurs. L’usage de la langue française était tout simplement en prise avec les perceptions du moment, des sensibilités de ceux qui tenaient à un enracinement local de l’Église.

Durant cette période, la vraie mère patrie de la Louisiane, indiquent les chercheurs, n’est pas la France, mais plutôt le Québec. « Durant le régime colonial français, l’Église louisianaise consiste en un réseau plutôt lâche d’ordres religieux qui n’ont pas d’autre pouvoir supérieur immédiat que celui de l’évêque de Québec. »

Mais les types de français qui survivent en Louisiane varient beaucoup, au point d’être mutuellement incompréhensibles, même en ces temps coloniaux. « Il n’y a pas en Louisiane l’aspect relativement homogène du Canada français. La Louisiane est une mosaïque d’ethnicités diverses qui compose avec le racisme et un fort sentiment de classes sociales. Les Créoles noirs parlent ainsi aux Cadiens blancs. Mais il n’en va pas de même avec les classes supérieures », explique au Devoir la professeure Dubois. Cela rend d’autant plus difficile l’affirmation d’une position commune en regard de l’usage du français.

Bouleversements

En 1763, la défaite militaire sur les rives du Saint-Laurent se solde par la cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre. Elle brise les derniers liens politiques effectifs entre les rives du Saint-Laurent et la Louisiane. La Louisiane devient pour un temps espagnole. « L’Église comme institution en Louisiane prend forme sous le régime espagnol. » Mais l’expansion du pouvoir espagnol s’avère peu efficace : la langue française demeure. Et la Louisiane redevient française.

Le rachat de la Louisiane à la France par cette puissance en devenir qu’incarne Washington va progressivement sous-déterminer la place du français dans l’exercice du pouvoir. Après la guerre civile qui se termine en 1865, cette langue perd son statut officiel.

Au début du XIXe siècle encore, des églises françaises émergent en Louisiane. L’influence de cette langue se développe encore par ce biais religieux. À compter de 1881, plusieurs registres religieux passent désormais du français à l’anglais. Il n’y a pas de politique concertée. Cela se fait lors d’une visite d’un notable, d’un changement de registre pour noter l’activité de la paroisse, à mesure que des demandes favorables à l’usage de l’anglais se font sentir.

L’Église catholique n’est pas pour autant neutre. Les prêtres irlandais réclament l’usage commun de l’anglais pour résister à un éventuel développement du protestantisme. L’Église accepte de devenir un vecteur de l’anglicisation. Même des prêtres qui s’expriment en français réclament qu’on utilise désormais l’anglais comme langue d’expression de la foi, observe Sylvie Dubois. « Pour être un vrai Américain, on va laisser entendre qu’il faut parler anglais. »

Les archives montrent que, dans les années 1960, tout est désormais envisagé en anglais. « Les Louisianais n’avaient pas le même sens de l’activisme politique que les Irlandais. On ne se battait pas. Il y avait une certaine nonchalance. On croyait que la langue française était un état de fait. »