Nouvel espace de travail collaboratif à Ottawa

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger ouvrira ses portes le 6 avril prochain à Ottawa. Cet espace de travail collaboratif poursuivra la mission de soutenir les initiatives, organisations et entreprises d’innovation sociale, plus particulièrement celles qui répondent aux enjeux de la communauté franco-ontarienne, des nouveaux arrivants et des Premières Nations. Une quarantaine de bureaux, trois salles de réunions, un salon et une cuisine seront aménagés dans ce lieu de 5500 pieds carrés, qui peut contenir jusqu’à 250 personnes, situé dans le pavillon Laframboise de l’Université Saint-Paul.

« On compte accueillir et accompagner les projets d’innovation sociale à leur stade d’incubation et de démarrage », indique Anahi Morales Hudon, directrice de L’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger. Elle ajoute que ce nouveau service d’accompagnement cherche à « promouvoir des initiatives concrètes qui visent à contrer les inégalités de manière efficiente et durable ».

Atelier autonome

L’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger constitue un organisme à but non lucratif autonome, mais il tisse un lien serré avec la jeune École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université Saint-Paul. « On veut faire converger les initiatives d’innovation sociale avec les projets de recherche », explique la sociologue, aussi professeure de l’établissement universitaire, qui souhaite ainsi promouvoir la recherche-action et la recherche collaborative.

Une équipe travaille à mettre sur pied l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère depuis deux ans. Celle-ci offre, depuis l’automne dernier, un certificat en innovation sociale et un diplôme d’études supérieures — l’équivalent en Ontario du diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) — en développement des organisations sociales. L’automne prochain, elle donnera le coup d’envoi de son nouveau baccalauréat en innovation sociale. Les étudiants de ces différents programmes deviendront automatiquement membres de l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger après leur inscription et pourront avoir accès à l’espace gratuitement. « De la manière dont on a pensé les programmes et l’École d’innovation sociale, on a intégré dans notre mission et notre planification l’existence de l’atelier, explique-t-elle. L’Atelier a vraiment comme mission d’offrir cet espace de travail collaboratif et de formation, mais aussi de transmission des connaissances […] Ce lien avec l’école, les professeurs, les milieux de recherche est très important. On cherche vraiment à articuler la théorie et la pratique. »

Outre les ressources universitaires, l’Atelier mettra à contribution les expertises de la collectivité. Parmi ses partenaires, il compte les Soeurs de la Charité d’Ottawa et l’entreprise mécènESS. Une partie du don de 200 000 $ octroyé par le Mouvement Desjardins à l’Université Saint-Paul, en novembre dernier, était par ailleurs réservé à l’aménagement d’une salle dans le nouvel espace.

Ouvert à tous

Des organisations et des individus de la région pourront également en devenir membres s’ils souhaitent que leur idée ou leur organisation y soit incubée. Des frais allant de 9 $ à 360 $ par mois, selon les services souhaités, sont exigés dans ce cas. Mme Morales Hudon indique que l’Atelier accordera, au cours de la prochaine année, environ 60 000 $ en financement pour soutenir des projets incubés, dont le tiers sera réservé à des initiatives d’étudiants et le reste sera ouvert à tous les membres. « On est déjà en dialogue avec plusieurs organisations de la région qui sont intéressées à créer des partenariats pour l’offre de services, mais aussi pour de nouveaux projets, affirme-t-elle. D’autre part, il y a des membres qui attendent juste que l’espace soit ouvert pour y installer leur bureau. »

