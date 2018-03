Les produits et services de l’économie sociale désormais réunis sur un même site

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Une plateforme Web de commercialisation des produits et services de l’économie sociale a été mise en ligne le 6 mars dernier. Son nom : Akcelos. Déployé progressivement, ce site constitue la deuxième phase de Commerce solidaire, une initiative du Chantier de l’économie sociale lancée en 2012. Le premier volet constituait en un regroupement d’achats d’entreprises collectives effectuant leurs transactions par l’entremise d’une plateforme numérique pour négocier vers le bas les prix auprès de fournisseurs communs. Prévu depuis le début du projet, le volet de la commercialisation en ligne a pris plus de temps que prévu à être mis sur pied. « Notre idée était que le regroupement d’achats financerait la deuxième phase, explique François Vermette, directeur général de Commerce solidaire. Cela ne s’est pas vraiment avéré. Le démarrage de la phase 1 a été plus long. Elle fonctionne bien, mais ne générait pas de revenus suffisants pour aller de l’avant. »

D’est en ouest

Le site a finalement vu le jour à travers le projet pancanadien S4ES, financé par le gouvernement du Canada et par la Fondation McConnell. Réalisée en partenariat avec les organisations Buy Social de Vancouver et Common Good Solutions d’Halifax, la plateforme bilingue couvre l’ensemble du pays. Commerce solidaire espère que 350 entreprises d’économie sociale s’afficheront d’ici l’été sur cette vitrine numérique et que ce nombre s’élèvera à 5000 d’ici cinq ans.

Les entreprises collectives qui le souhaitent pourront se servir de ce site pour vendre et conclure des transactions en ligne. Le but premier consiste néanmoins à donner une visibilité aux produits et services de l’économie sociale auprès des particuliers, mais surtout auprès des grands acheteurs institutionnels, qui se sont parfois dotés d’une politique d’achats responsables et ne trouvent pas les fournisseurs dans ce secteur. « Il existe des répertoires d’entreprises, mais c’est comme chercher des plombiers dans les pages blanches du bottin téléphonique autrefois », illustre François Vermette. Ce dernier ajoute que les acheteurs institutionnels disent éprouver des difficultés à départager les entreprises qui relèvent véritablement de l’économie sociale. Commerce solidaire exige à celles qui souhaitent afficher leur offre sur Akcelos de répondre à un questionnaire afin de valider qu’elles respectent les critères de la Loi sur l’économie sociale. « Un acheteur, que ce soit un simple citoyen ou une municipalité, quand il va sur la plateforme, a une garantie que les entreprises ont été vérifiées et appartiennent bien à l’économie sociale », assure-t-il.