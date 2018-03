L’innovation sociale à C2 Montréal

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’innovation sociale sera à l’honneur lors de C2 Montréal le 23 mai prochain. L’événement d’affaires international axé sur la créativité intégrera pour la première fois le Sommet de Montréal sur l’innovation, une initiative du Quartier de l’innovation organisée chaque année sous un nouveau thème. Or, la 7e édition de ce sommet se déroulera autour des questions de l’entrepreneuriat et de l’impact social.

« On voulait avoir une mixité entre les universités, les chercheurs et les professeurs, puis les mélanger avec des entrepreneurs dans un milieu complètement créatif », explique Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation.

Le Sommet de Montréal sur l’innovation est cette année porté par l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où plusieurs chercheurs se penchent sur les questions liées à l’innovation sociale, notamment à l’intérieur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). Catherine Mounier, vice-rectrice à la recherche et à la création de l’UQAM, croit que cet événement permettra à des acteurs, comme ceux de l’économie sociale, d’avoir un accès inédit à des entreprises de calibre mondial présentes à ce rendez-vous.

« Ça nous donne une occasion d’avoir une vitrine internationale », ajoute Damien Silès. Selon lui, l’événement permettra de montrer au grand public et aux entreprises le savoir-faire montréalais en la matière et des exemples concrets de réussite. Il aidera aussi à « montrer que c’est possible de développer un écosystème d’entrepreneuriat social collaboratif », ajoute-t-il.

« Ça va être aussi un positionnement de Montréal sur l’innovation sociale, renchérit Catherine Mounier. On a l’expertise et la complémentarité de tous les acteurs autour de la table pour faire reconnaître Montréal comme une plaque tournante importante en innovation sociale. » Le Sommet est par ailleurs organisé en collaboration avec l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) et avec le Chantier de l’économie sociale.

Si le conférencier vedette de l’événement n’est pas encore dévoilé, certains thèmes abordés lors de la journée ont déjà été annoncés. L’événement planifie des ateliers sur deux enjeux majeurs dans le domaine de l’innovation sociale, soit les façons de mesurer les répercussions sociales d’initiatives et de réussir à établir des collaborations fructueuses.

Dans tous les sens

Pour le reste, la formule de la journée s’éloignera du colloque traditionnel dans lequel on ne présente que le fruit de recherches. « On est dans le milieu de C2 Montréal, dans la créativité, où tout peut aller dans tous les sens », signale Catherine Mounier.

À l’ordre du jour, on prévoit des « braindates de groupe », soit des rencontres d’apprentissages ciblés où les personnes sont jumelées en fonction de l’expertise qu’elles souhaitent partager ou trouver. Plus tard, on invitera, dans un « marché de conversation », tous les participants à manifester leur point de vue dans une sorte de forum. En fin de journée, un parcours interactif présentera 10 projets collaboratifs de recherche partenariale issus de l’UQAM, mais aussi des universités McGill et Concordia ainsi que de l’École de technologie supérieure (ETS).

« Notre espoir, c’est qu’il y ait une émulation, indique pour sa part Caroline Roger, directrice du Service des partenariats et du soutien à l’innovation de l’UQAM. On va mettre ensemble des gens de divers milieux qui ne se sont jamais rencontrés. On pense qu’il y aura probablement beaucoup de projets qui vont sortir de ça. De nouveaux projets avec de nouvelles approches. »

« Dès qu’on structure l’innovation, on la tue », souligne Damien Silès. « On espère une explosion de cocréation et avoir justement une partie intangible, qui peut être étonnante et peut nous permettre par la suite d’aller vers des voies nouvelles dans l’économie sociale. C’est la partie intangible qui peut faire peur, mais qui est nécessaire dans tout ce qui est innovation et créativité. »