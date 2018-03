Une économie à dimension humaine

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« Le concept d’économie plurielle est une façon plus pertinente de décrire l’économie actuelle », affirme Marguerite Mendell, qui dirige l’équipe de recherche sur l’économie sociale de l’Université Concordia. Aujourd’hui, il n’y a pas que l’État et le marché, il y a la société civile. L’économie sociale et solidaire, l’ESS, occupe une place importante de l’économie québécoise avec ses 7000 entreprises, un chiffre d’affaires qui dépasse les 40 milliards et plus de 210 000 personnes travaillant dans de nombreux secteurs. Toutefois, les préjugés peuvent parfois être tenaces et on croit encore que le mouvement est résiduel, que ces entreprises sont à la marge et dépendantes de l’État. « Nous démontrons depuis longtemps que l’ESS est un acteur essentiel dans le fonctionnement de l’économie et contribue à la création de la richesse en complémentarité avec l’État et avec le marché », ajoute la professeure.

L’ESS est multiforme. Le public ne sait pas nécessairement que telle ou telle entreprise fait partie du mouvement : le Cinéma Beaubien, le chalet du parc La Fontaine, le Café Campus, Vélo Québec, la Tohu ainsi que le magazine Protégez-vous, pour ne nommer que ceux-là, possèdent des modes de fonctionnement qui relèvent de l’ESS. « Ce sont toutes des entreprises collectives, soit coopératives, ou, ce qui est un peu plus nouveau, des OSBL, des organismes sans but lucratif », explique Marguerite Mendell. Il n’y a pas d’actionnaires, ce ne sont pas des entreprises privées et elles ne sont pas inscrites en Bourse.

Un modèle inefficace

Le modèle dominant axé sur le marché et la capacité de l’économie marchande de résoudre les inégalités et de répartir les ressources efficacement ne fonctionne plus, selon la professeure. « Même si la crise de 2008 a été assez dramatique, il n’a pas fallu longtemps pour revenir aux anciennes pratiques parce que les États ont maintenant des outils pour diminuer l’impact d’une crise », déclare Mme Mendell. Cette crise a aussi donné naissance à une population outrée des conséquences néfastes de ce fameux modèle dominant : « Ces jeunes cherchent des solutions. Ils ne veulent pas de profits spéculatifs faramineux, mais souhaitent être des acteurs économiques qui atteignent des objectifs sociaux, éthiques et environnementaux axés sur les questions planétaires de distribution de la richesse et même une redéfinition de cette dernière », poursuit-elle. Cette nouvelle génération est présente dans les universités dans les programmes de gestion et de marketing où on trouve « un grand appétit pour faire autrement ».

Il est vrai que les entreprises de l’ESS procurent une stabilité que celles de l’économie dominante n’offrent pas toujours. L’exemple des coopératives est parlant : leur taux de survie des cinq premières années est beaucoup plus haut que dans le privé. « Cette grande efficacité se retrouve dans tous les secteurs », poursuit Marguerite Mendell. Ce sont bien sûr les organismes de services sociaux qui sont associés à l’ESS et ce sont eux qui ont donné le coup d’envoi au Québec. On pense à l’avancée énorme gagnée grâce aux CPE. « Certains services sont au coeur de l’ESS, mais on assiste à une croissance surprenante dans tous les autres secteurs. De plus en plus, les jeunes choisissent d’entreprendre autrement. »

Enveloppe

Récemment, le gouvernement annonçait un investissement de 50 millions de dollars dans la relève collective d’entreprises. Cette mesure vise à maintenir la propriété des entreprises, les infrastructures et les emplois sur le territoire dans un contexte démographique défavorable et où les nombreux départs à la retraite de propriétaires d’entreprises privées risquent d’entraîner des bouleversements majeurs. Comme le soulignait lors de cette annonce Jean-Martin Aussant, alors directeur général du Chantier de l’économie sociale, « la reprise collective constitue une solution de choix à l’enjeu de la relève d’entreprise. Ces entreprises affichent un taux de survie de loin supérieur aux entreprises privées et contribuent directement à une meilleure répartition de la richesse. En s’appuyant sur les travailleurs et les collectivités pour favoriser le rachat des entreprises en mode collectif, le gouvernement se dote donc d’un outil stratégique favorisant le développement durable de toutes les régions ».

Adoptée en octobre 2013, la Loi sur l’économie sociale du Québec reconnaît, promeut et développe l’ESS. On y voit définis les principes guidant les entreprises qui la composent. « Ça confirme le fait qu’on peut travailler autrement, on peut avoir un modèle de gouvernance démocratique, on peut créer des entreprises collectives viables. C’est une économie humaine, écologique qui vise une société plus égalitaire, mais c’est aussi une économie qui donne lieu à des retours stables aux investisseurs, y compris le gouvernement », conclut Marguerite Mendell.