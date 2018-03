Le programme Jeunes entreprises collectives s’étend à l’extérieur de Montréal

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Rimouski a désormais son espace de cotravail. La Station-Espace collaboratif a ouvert ses portes le 17 janvier dernier dans son centre-ville. Plus d’une centaine de personnes sont venues y louer un bureau ouvert ou fermé l’espace d’une heure, d’une journée ou d’une semaine. « Les gens qu’on voit, on les revoit », affirme Claudia Côté-Fortin, directrice générale et fondatrice de La Station.

Son entreprise d’économie sociale a réussi à amorcer ses activités grâce au premier financement accordé par l’entremise du programme Jeunes entreprises collectives à l’extérieur de Montréal. Une somme de 45 000 $ lui a été allouée, composée d’une subvention de 15 000 $ de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), d’un prêt de 25 000 $ et d’une bourse de 3000$ de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, ainsi que d’une contribution de 2000$ du Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent. Ces trois partenaires poursuivent l’objectif de soutenir la création de 15 nouvelles entreprises collectives dans la région d’ici 2022.

Aux yeux de Claudia Côté-Fortin, cette aide a facilité la concrétisation d’autres partenariats financiers par la suite. « Dans notre montage financier, tous les montants étaient très importants, parce qu’il fallait un gros investissement de départ », explique-t-elle. Comme son projet frise les 300 000 $, la subvention et la bourse ont permis de limiter l’endettement au démarrage. « C’est préférable d’aller chercher le plus de contributions non remboursables possible, même si c’est inévitable d’avoir recours à quelques prêts. »

Expérience montréalaise

Il s’agit des premiers pas hors Montréal pour ce programme élaboré conjointement par la Caisse d’économie solidaire et PME MTL en 2016. Le gouvernement du Québec venait d’abolir les centres locaux de développement (CLD) et les corporations de développement économique et communautaire (CDEC), qui constituaient d’importants bailleurs de fonds pour les entreprises d’économie sociale. La Caisse d’économie solidaire a sollicité le réseau PME MTL, qui a remplacé ces structures de développement économique sur l’île de Montréal, afin de concevoir ensemble une mesure pour assurer un financement aux entreprises collectives. La formule est relativement simple : dès que PME MTL accorde un accompagnement et une subvention d’au moins 10 000 $ à une entreprise collective, puis qu’une institution financière accepte de lui prêter un minimum de 10 000 $, la Caisse d’économie solidaire verse une bourse de 3000$.

Cette dernière s’était déjà donné comme but d’octroyer 20 bourses par année à Montréal par l’entremise de ce programme. Elle a ajouté celui d’en offrir le même nombre à l’extérieur de la métropole. Pour y parvenir, elle a sollicité différents organismes de développement économique, qui ont remplacé les CDEC et CLD à travers le Québec, pour voir s’ils pouvaient jouer le même rôle que PME MTL dans leur région. Des ententes seraient déjà conclues avec des organisations à Sherbrooke, Trois-Rivières, Laval et dans Lanaudière, affirme Luc Rabouin, directeur du développement stratégique à la Caisse d’économie solidaire. « On commence à déployer le programme progressivement et on va s’ajuster en fonction du succès de cette initiative pour à terme se donner les moyens de couvrir le Québec », dit-il.

Bilan dans la métropole

Luc Rabouin remarque qu’une des difficultés majeures, dans le montage financier des entreprises collectives, réside dans la mise de fonds. « Dans une entreprise privée, c’est l’entrepreneur qui met son argent. Dans une entreprise collective, ce n’est pas le cas, rappelle-t-il. Parce qu’on a une petite subvention, on est capables d’aller chercher un prêt plus important. »

À la librairie féministe L’Euguélionne, les jeunes fondatrices étaient sans historique de crédit ni argent fourni par leur famille ou par des investisseurs. « Cela ne veut pas dire qu’on n’est pas de bonnes entrepreneures, qu’on n’a pas une bonne idée ou qu’il n’y a pas de valeur à notre projet », indique Stéphanie Dufresne, cofondatrice de cette coopérative de solidarité. En 2016, le projet a réussi à lever plus de 32 000 $ en sociofinancement. La coopérative a ensuite obtenu une subvention de PME MTL, puis un prêt de la part du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), qui lui a aussitôt donné droit à la bourse de la Caisse.

La coopérative Caligram, autrefois nommée Territoires, avait, quant à elle, déjà obtenu du financement lors de sa fondation en 2013 pour son prédémarrage. Le programme Jeunes entreprises collectives est arrivé au bon moment dans ses démarches. La subvention de PME MTL, le prêt du RISQ et la bourse de la Caisse d’économie solidaire, qui lui ont été accordés au tournant de l’année 2017, ont constitué « un coup de pouce au moment de se structurer et de finir notre produit », indique Solen Martin-Déry, chargée de projet à Caligram. La coopérative souhaite lancer cette année sa nouvelle plateforme Web gratuite, publique et accessible à tous de diffusion d’événements, qui constituera une version améliorée du site Mur Mitoyen, qu’elle met en ligne depuis quelques années.

Bien qu’en parallèle elle génère une certaine entrée d’argent en concevant des calendriers numériques pour des organisations et des institutions, ce soutien permettra peut-être à la coopérative d’embaucher une personne supplémentaire pour l’aboutissement de son projet, alors que la concurrence salariale est féroce dans leur secteur d’activité. « Le numérique amène des spécificités, notamment parce qu’il faut une grande capacité d’investissement au départ et de la recherche et développement avant de pouvoir générer des revenus », souligne-t-elle. Or comme entreprise d’économie sociale, Caligram a un accès restreint aux financements et aux crédits d’impôt gouvernementaux accordés aux entreprises de l’industrie numérique.

Pour aider Caligram à prouver qu’une plateforme Web d’économie collaborative peut être créée et gérée par une coopérative avec une mission sociale, et non seulement par des entreprises privées comme Airbnb et Uber, le financement du programme Jeunes entreprises collectives « est hyper précieux », assure Solen Martin-Déry. Jusqu’à maintenant, 20 entreprises d’économie sociale montréalaise ont bénéficié de ce programme, soit 10 organismes à but non lucratif et 10 coopératives. Un total de 60 000 $ en bourse, 550 000 $ en subvention et 1,5 million en prêt ont été versés par son entremise.

Le programme Jeunes entreprises collectives s’étend à l’extérieur de Montréal