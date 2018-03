Dans le rétroviseur: «Broue»

Il y aura plus de 3000 représentations et quelque 3,3 millions de spectateurs (rendu là, on arrondit), mais c’est un 21 mars, en 1979, que la toute première représentation de la pièce de théâtre Broue a eu lieu, en même temps qu’on inaugurait le Théâtre des Voyagements sur le boulevard Saint-Laurent. Assistance ? 80 spectateurs.

Broue et ses personnages interprétés par Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier devaient tenir l’affiche trois semaines : ils ont plutôt traversé cinq décennies jusqu’à la dernière officielle, le 22 avril 2017.