Un fonctionnaire fédéral défend son droit de travailler en français

Jean-Pierre Martel - Abonné 21 mars 2018 07 h 04

Le Speak White du Fédéral

Il y a deux catégories de fonctionnaires fédéraux; ceux responsables du service à la clientèle et les autres. Chez les premiers, on a suffisamment de gens bilingues pour répondre aux besoins variables de chacune des régions du pays.



Mais chez les autres — qui forment l’immense majorité — 92% sont unilingues anglais. Cela est vrai évidemment de ceux qui travaillent à Toronto, mais cela est vrai à Ottawa.



En somme, le personnel politique de l’État fédéral (députés, ministres, sénateurs) — chez qui on trouve de nombreux Francophones — n’est qu’une façade derrière laquelle se cache la fonction publique coloniale du Canada, essentiellement anglophone.



Et quand on exige le bilinguisme de la part d’un employé comme M. André Dionne, c’est en réalité une manière détournée d’exiger quelqu’un capable de parler anglais.



Le droit au travail d’un unilingue anglophone ne cause aucun problème dans toutes les provinces anglophones du pays. Plein d’angloCanadiens sont unilingues. Et ils ont accès à des dizaines de milliers d’emplois dans la fonction publique fédérale. Même le Parti libéral du Canada embauche des angloCanadiens unilingues pour solliciter des fonds à sa caisse électorale auprès des Québécois francophones.



Mais au Québec, personne ne défend le droit au travail des francoQuébécois unilingues. Ils sont pourtant plus d’un million au Québec. On dresse, tant au fédéral que dans plein d’entreprises privées, des exigences inutiles quant au bilinguisme sous le prétexte du droit de gérance de l’employeur. Ce qui a pour résultat que plus d’un million de Québécois sont des citoyens de seconde classe dans leur propre pays.



En réalité, tout cela est la parfaite illustration de l’ordre colonial canadien. Un ordre qui vise à la très lente disparition de notre culture et de notre langue.