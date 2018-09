Qui suis-je?

Huit pays font l'objet d'un moratoire sur les expulsions parce qu'on juge que la situation y est «trop risquée» pour les populations civiles. Quelque 4000 revendicateurs du statut de réfugié déboutés demeurent dans un vide juridique au Canada, dont plus de la moitié à Montréal. Des organismes de défense des droits des réfugiés ont lancé hier une campagne pour régulariser leur situation.

Arrivée du Rwanda il y a huit ans, Redempta Umunezero bénéficie du moratoire sur les renvois dans son pays d'origine. Comme 4000 autres personnes, elle vit dans une sorte de vide juridique. Elle n'a pas accès aux soins de santé, sauf dans des situations urgentes, ne peut recevoir d'allocations familiales, ni bénéficier des programmes d'employabilité et de subventions au logement, et ses enfants ne peuvent poursuivre des études post-secondaires, à moins de payer les tarifs prévus pour les étudiants étrangers.La veuve s'inquiète de l'avenir de ses quatre enfants âgés de 14 à 22 ans. Trois d'entre eux sont en âge de fréquenter le cégep et l'université. Une année de cégep lui coûterait 9000 $. «Je n'y pense même pas, je n'ai pas les moyens», laisse tomber la mère, qui vit de l'aide sociale après avoir fait quelques tentatives pour travailler en manufacture.Malgré leurs bons résultats scolaires, ses trois aînés sont maintenant sur le marché du travail, surnageant dans la précarité, alors que leur numéro d'assurance sociale, qui commence par le fatidique chiffre neuf, indique qu'ils doivent renouveler leur permis de travail aux six mois. «Ils se trouvent des petites jobs, incertaines, sans lendemain, dans des manufactures ou des Tim Hortons. Ils ne comprennent pas cette situation injuste. Ils sont bloqués, alors que leurs amis poursuivent leurs études. On n'a pas de rêves, pas de projets. C'est intenable», déplore Mme Umunezero, un trémolo dans la voix. Elle attend depuis cinq ans une réponse à sa demande de résidence permanente pour motif humanitaire.Journée d'action à OttawaLa Rwandaise a eu l'occasion hier d'expliquer sa situation à plusieurs députés, de tous les côtés de la Chambre des communes. Elle participait à une journée d'action organisée conjointement par la Ligue des droits et libertés et le Conseil canadien pour les réfugiés, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes et les représentants des communautés sous moratoire.Ils demandent qu'on permette aux ressortissants de pays sous moratoire (Afghanistan, Burundi, Congo, Haïti, Irak, Liberia, Rwanda et Zimbabwe) de sortir de leur no man's land juridique. «Tout ce que le gouvernement dit dans sa réglementation, c'est qu'il y a un sursis de déportation pour les ressortissants de ces pays. On demande qu'on complète la réglementation en trouvant une façon, après trois ans, de leur accorder la résidence permanente», explique Élizabeth Garant, de la Ligue des droits et libertés.Des rencontres ont eu lieu avec une trentaine de députés des différents partis, ainsi qu'avec le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Monte Solberg, et des fonctionnaires. Une pétition de quelque 4000 noms a également été déposée à la Chambre des communes.Privés de la plupart des programmes sociaux, à l'exception de l'aide sociale et de l'assurance-emploi, ces sans-statut peinent également à trouver un emploi stable, puisque leur permis de travail doit continuellement être renouvelé. Plusieurs sont aussi séparés de leur famille, restée dans leur pays d'origine.C'est le cas de Gode, un Congolais d'origine qui a préféré taire son nom de famille. Voilà maintenant quatre ans qu'il vit loin de ses cinq enfants, aujourd'hui âgés de 9 à 28 ans. «Ma plus jeune fille avait cinq ans la dernière fois que je l'ai vue. Je ne peux y aller et eux ne peuvent venir me visiter», explique Gode. L'an dernier, il a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a paralysé de la tête aux pieds sur la moitié du corps. «Je n'ai pas pu recevoir tous les traitements. Je n'ai pas eu accès à tous les médicaments», raconte l'homme qui rencontrait lui aussi des députés hier.Ouverture timide du ministreHier matin, les députés Meili Faille, du Bloc québécois , Marlene Jennings, du Parti libéral, et Bill Siskay, du NPD, se sont joints aux groupes de défense des immigrants pour revendiquer la régularisation de ces sans-statut au terme d'un séjour de trois ans au Canada.«Ils paient des impôts et n'ont pas de services en retour. [...] Ils sont ici légalement, on les protège, mais on ne précise pas comment on va régulariser leur situation à plus long terme. C'est inacceptable de les garder indéfiniment sans statut», fait valoir la bloquiste Meili Faille.En réponse à une question de Mme Faille, le ministre Monte Solberg a déclaré: «Je suis ouvert à entendre ce qu'ils ont à dire et je vais continuer à chercher une façon de régler leur situation». Il invite par ailleurs ces sans-statut à faire une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. La procédure coûte 550 $ par personne et seulement 16 % des demandes sont acceptées, au terme de plusieurs années d'attente.