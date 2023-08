Nouveau report pour le tramway de Québec

À la demande des consortiums en lice pour le construire, le tramway de Québec voit de nouveau son échéancier reporté. Un délai qui compromet le calendrier de mise en service en 2029.

Les deux consortiums intéressés par le volet infrastructures devaient soumettre leurs propositions financières et leur échéancier le 2 octobre. Or, elles ont requis un délai d’un mois de plus.

À l’origine estimés à 3,3 milliards de dollars, les coûts du tramway s’élèvent désormais à au moins 4 milliards de l’aveu même du maire. La question est maintenant de savoir jusqu’à quel point les soumissions des consortiums peuvent faire exploser la facture.

« Le tramway va se faire, mais pas à n’importe quel prix », a répété lundi le maire Bruno Marchand, qui souligne que de tels projets « coûtent plus cher partout au Canada ».

Dans l’éventualité fort probable où les consortiums demanderaient plus que la somme prévue, le bureau de projet de la Ville devra lancer une nouvelle phase de négociation avec eux.

Une étape qui, de l’aveu du maire, peut « durer des semaines voire des mois. »

Dès lors, l’approbation finale du projet et de son prix par le Conseil des ministres, prévue pour octobre, sera, elle aussi, remise à plus tard.

Deux consortiums sont dans la course pour le volet infrastructures du projet, ModerniCité et Mobilité de la Capitale, des coquilles dont on ne connaît pas les composantes à cette étape-ci. Le contrat du volet mécanisé (matériel roulant) a déjà été conclu avec Alstom à la suite de plusieurs reports.

À l’origine, le projet de tramway devait voir le jour en 2026 et était estimé à 3,3 milliards de dollars. La mise en service est désormais prévue pour 2029.

Plus de détails suivront.