Le maire de Québec se rallie au troisième lien dédié au transport collectif

Il s’agit d’une première : le troisième lien rallie désormais le maire de Québec. Sur les réseaux sociaux, mercredi matin, Bruno Marchand a salué la plus récente version du projet entièrement consacrée au transport collectif que le gouvernement doit détailler jeudi.

Depuis ses premiers pas en politique, Bruno Marchand avait opposé une résistance tacite aux ambitions de la CAQ, qui promettait d’abord un tunnel, puis deux, consacrés au transport routier entre les deux rives du Saint-Laurent.

Un peu plus de 12 heures après que plusieurs médias, dont Le Devoir, eurent rapporté mardi soir qu’une nouvelle version du projet faisait le sacrifice des automobiles, le maire de Québec salue « une belle nouvelle » et souligne « le courage » dont la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, « fait preuve ».

« C’est un choix logique qui s’imposait : moderne, écologique et économique », a indiqué l’élu municipal dans un court message. « Il témoigne aussi d’un leadership nécessaire dans un temps d’incertitude relié à la crise climatique. »

Selon lui, les exemples abondent dans le monde pour démontrer que « relier des centres-villes par un mode de transport collectif structurant favorise le développement économique des deux villes. »

Bruno Marchand précise qu’au cours d’une conversation avec la ministre Guilbault mardi soir, il a pu obtenir « quelques détails de la nouvelle mouture du troisième lien ». En attendant la présentation publique prévue jeudi, il affirme « se réjouir que les options de transport se multiplient encore plus dans la région de Québec. »

« Avec le projet de tramway qui continue d’avancer et cette nouvelle mouture du troisième lien, les citoyens de Québec et de Lévis auront de plus en plus d’options pour se déplacer et faire des choix éclairés, au plan écologique et économique. »

Un appui inédit, des éloges aussi

Bruno Marchand n’avait jamais manifesté un appui aussi ferme au troisième lien, ni exprimé des mots aussi élogieux à l’endroit de la ministre Geneviève Guilbault. Les deux ont eu mailles à partir dans le passé, notamment autour du tramway de Québec.

L’actuelle ministre des Transports manifestait, à l’époque où elle portait le chapeau de ministre responsable de la Capitale-Nationale, un enthousiasme tempéré à l’endroit du tramway que le maire de Québec défend bec et ongles. L’insertion d’un tronçon de 500 mètres de voies partagées sur son tracé de 19,3 km avait notamment soulevé une levée de boucliers parmi les caciques de la CAQ.

Éric Caire s’indignait que le maire de la capitale veuille ainsi « polluer la vie des automobilistes », tandis que Geneviève Guilbault arguait que Québec devait prendre en compte les gens vivant à 50 km du tronçon envisagé avant de procéder.

Bruno Marchand avait accusé le gouvernement caquiste, en conférence de presse, de faire de « la politique à courte vue ». Sans jamais dénigrer publiquement le troisième lien, l’élu de Québec rappelait sans cesse que la responsabilité d’en prouver la pertinence reposait sur les épaules du gouvernement.

Au fil des années et des différentes moutures du tunnel, les données longtemps réclamées par le maire Marchand avaient commencé à obstruer le chemin du troisième lien. Deux études parues plus tôt cette année sur la qualité de l’air en basse-ville pointaient le transport routier comme une source importante de dégradation de l’atmosphère dans le secteur.

Faire émerger un tunnel autoroutier dans des quartiers où la qualité de l’air était déjà lourdement hypothéquée paraissait dès lors contraire à la santé publique. Le maire de Québec doit s’envoler vers l’Europe pour une mission en France et en Belgique. Avant le décollage, il s’adressera aux médias à 9 h 30, mercredi matin.