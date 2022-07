Duhaime se joint à un groupe anti-tramway… sans son accord

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a voulu s’associer publiquement mercredi au groupe anti-tramway Québec mérite mieux. C’était avant que l’organisme refuse de se présenter à ses côtés.

Mercredi matin, l’équipe conservatrice a convoqué les médias à un point de presse au sujet du réseau structurant de la ville de Québec. Son chef devait y être « accompagné pour l’occasion de représentants de Québec mérite mieux ».

Formé de citoyens de la capitale, ce groupe anti-tramway s’est notamment adressé aux tribunaux au début du mois dans le but d’obtenir une injonction pour stopper les travaux préparatoires. La position du PCQ est claire, elle aussi : la formation politique de droite mettrait fin au projet si elle était portée au pouvoir.

Sauf que mercredi, Québec mérite mieux brillait par son absence à la conférence de presse de M. Duhaime. « Moi, je ne suis pas un porte-parole du Parti conservateur, a lancé le porte-parole du groupe citoyen, Donald Charette, en entrevue avec Le Devoir. On n’a pas été mis au courant de cette convocation-là avant ce matin. Québec mérite mieux est un mouvement citoyen apolitique, qui n’est pas associé à aucun parti politique. »

« Je ne suis pas responsable de leurs convocations. Nous autres, on est ouverts à tous les partis politiques. On n’a pas d’allégeance », a-t-il ajouté.

« Vision commune »

Confronté à cette contradiction, mercredi, Éric Duhaime s’est justifié en disant qu’il avait bel et bien rencontré l’avocat de Québec mérite mieux, Guy Bertrand, plus tôt dans la journée. « Ils ne voulaient pas réagir parce qu’ils voulaient attendre de voir le jugement de la Cour avant », a-t-il assuré.

« On partage une vision commune. Eux ont une job à faire, c’est au niveau légal. Nous, on a une job à faire, c’est au niveau politique, a-t-il enchaîné, en direct d’un pub de la haute-ville de Québec. Aujourd’hui, on veut se joindre à ceux qui ont choisi la voie légale. »

M. Duhaime assure que son parti n’a pas contribué financièrement à la campagne judiciaire de Québec mérite mieux. Il versera 100 $ en son nom personnel et invite tous les opposants au projet à le faire. Il soulève que « le Parti conservateur est le seul parti qui s’oppose au projet de tramway ».

Québec mérite mieux n’invitera pas les citoyens de Québec à voter pour un parti ou un autre aux prochaines élections en raison de leur position sur le réseau structurant. « On n’est pas là-dedans du tout », a dit Donald Charette à l’autre bout du fil.

Éric Duhaime maintient que son parti est le « dernier recours politique » des anti-tramway. Il presse les électeurs de Québec de se tourner vers lui afin de bloquer le projet. « Tous les gens de la grande région de Québec, vous avez le potentiel d’aider de deux façons. D’abord en appuyant le Parti conservateur. Puis, on peut contribuer à Québec mérite mieux », a-t-il affirmé.

Le juge Clément Samson, de la Cour supérieure du Québec, doit rendre jeudi matin sa décision quant à l’injonction demandée par Québec mérite mieux.