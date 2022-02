Les règles entourant le passeport vaccinal au conseil municipal mettent Marchand mal à l’aise

L’obligation pour les citoyens qui assisteront au conseil municipal de présenter leur passeport vaccinal met le maire de Québec, Bruno Marchand, « très mal à l’aise ». À l’approche du retour des séances du conseil devant public, il espère voir le gouvernement Legault changer les règles.

Rappelons qu’à compter de lundi prochain, les villes pourront de nouveau tenir leurs séances du conseil en personne et devant public, mais à 50 % de capacité.

Selon les plus récentes directives du ministère des Affaires municipales, les citoyens sur place devront présenter leur passeport vaccinal.

Or cette obligation ne s’applique pas aux élus, déplore le maire de Québec. « Je suis très mal à l’aise d’avoir à demander à un citoyen de me montrer son passeport si on ne me le demande pas à moi. Je ne suis pas contre le passeport. C’est juste que ce « deux poids deux mesures » m’agace », a déclaré Bruno Marchand, lundi, en marge d’une annonce sur ses priorités budgétaires.

Selon un guide transmis par le ministère aux municipalités le 4 février, les élus n’ont pas à présenter leur passeport vaccinal parce qu’ils « sont dans leur milieu de travail ».

La reprise des séances du conseil au maximum de sa capacité est prévue pour le 28 février.

D’autres détails suivront.