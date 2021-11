Un premier comité exécutif transpartisan pour Bruno Marchand

Le premier comité exécutif de Bruno Marchand sera composé de onze élus, dont quatre qui n’ont pas été élus sous la bannière de Québec forte et fière.

Le maire de Québec a présenté mercredi sa nouvelle équipe devant les médias. En plus des six élus de sa formation, il comptera entre autres sur Jean-François Gosselin, ex-chef de Québec 21, qui sera en charge des loisirs et des sports.

C’est Catherine Vallières-Roland qui agira comme mairesse suppléante. Elle était la colistière de M. Marchand lors de la campagne électorale.

Assermenté cette fin de semaine, le maire a déjà confirmé la semaine dernière qu’il comptait « travaill[er] avec les autres » et mettre ses « intérêts personnels de côté ».

« On cherche à faire atterrir […] un exécutif qui va représenter la macédoine du conseil de Ville. C’est-à-dire des représentants de différents partis », a-t-il réitéré dimanche, en marge de son assermentation.

Le contexte électoral ne lui donnait pas vraiment le choix. Élu maire par une infime marge, M. Marchand compte aussi sur moins de conseillers municipaux que l’opposition officielle menée par l’ex-chroniqueur Claude Villeneuve.

À la dissolution, l’administration de Régis Labeaume comptait sur un comité exécutif de dix élus, dont la rivale de Bruno Marchand aux élections, Marie-Josée Savard. Le nouveau maire peut actuellement compter sur six élus de sa formation.

Mardi, Radio-Canada rapportait que Steeve Verret, élu sous les couleurs d’Équipe Marie-Josée Savard, quitterait le parti pour siéger comme indépendant aux séances du comité exécutif. La nouvelle a été confirmée mercredi.

D’autres détails suivront.