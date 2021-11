Claude Villeneuve sera le chef de l’opposition à Québec

L’ancien chroniqueur Claude Villeneuve a été choisi pour diriger les élus d’Équipe Marie-Josée Savard à l’hôtel de ville de Québec face à la formation de Bruno Marchand. Ouvert à la collaboration, il n’exclut toutefois pas une participation au comité exécutif de la ville.

Avant d’être chroniqueur au Journal de Québec, M. Villeneuve a notamment fait partie de l’équipe de Pauline Marois lorsqu’elle était première ministre. Il a été élu dimanche dans le district de Lairet.

Devant les médias réunis sur le parvis de l’hôtel de ville, il a tendu la main au parti Québec forte et fière et à son chef Bruno Marchand et s’est montré ouvert à différentes formes de collaboration. La présence de seulement six élus de l’équipe du nouveau maire force nécessairement des alliances pour constituer le comité exécutif. Équipe Marie-Josée Savard a, de son côté, fait élire 10 conseillers.

Mme Savard, qui était absente lors de l’annonce, a brisé le silence sur les réseaux sociaux mardi.

« Aujourd’hui, je peux me dire fière d’avoir bâti l’équipe de dix élus qui siégeront à l’hôtel de ville. L’opposition officielle sera formée de gens exceptionnels qui sont là pour les bonnes raisons », a-t-elle écrit. « J’appuie sans réserve le nouveau chef d’opposition, Claude Villeneuve, choisi par ses collègues », a-t-elle poursuivi avant de remercier son équipe et sa famille pour leur soutien.

Tout laisse croire que Mme Savard compte quitter la politique. M. Villeneuve a d’ailleurs indiqué lors de l’annonce de mardi que son parti allait changer de nom.

