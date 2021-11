Bruno Marchand élu maire de Québec

La soirée électorale a été particulièrement intense à Québec quand on a vu les résultats changer du tout au tout. En fin de soirée, après l’annonce de la victoire de Marie-Josée Savard, son principal adversaire Bruno Marchand a renversé l’issue de l’élection.

Au moment où ces lignes étaient écrites, vers 23 h 30, Bruno Marchand dépassait sa rivale par près de 800 voix. Mme Savard avait pourtant été déclarée élue avec une majorité confortable en début de soirée.

Or quelques minutes après qu’elle eut livré son discours de victoire, l’écart entre son rival et elle s’est mis à se resserrer au point que les partisans de M. Marchand se sont permis tous les espoirs. « Gardez votre énergie, Mme Savard va peut-être devoir faire un nouveau discours », a lancé la militante Élaini Lepage à la foule, animée d’une nouvelle vigueur.

Si elle avait remporté l’élection, Mme Savard, 47 ans, aurait été la seconde femme élue mairesse de Québec après Andrée Boucher en 2005. M. Marchand, 48 ans, est un nouveau venu en politique municipale. Issu du milieu caritatif, il a mis sur pied le parti Québec forte et fière, qui a rassemblé des représentants de divers horizons politiques en son sein.

Meneuse depuis le début dans les sondages, Marie-Josée Savard a vu son avance fondre progressivement depuis la mi-octobre au profit de Bruno Marchand qui, selon un sondage en date de samedi dernier, récoltait autant d’appuis qu’elle avec 31 %.

Discours de victoire

À 20 h 30, après le dépouillement de 231 des 1502 bureaux de vote, elle récoltait 39 % des appuis. Dans un discours de victoire, elle a ensuite rappelé que « l’intégrité, le fait d’être authentique, c’est ce qui m’a dirigée ».

« On m’a déjà dit que je n’étais pas assez présente, pas assez dans les médias, des fois même que je me cachais. Mais je peux vous dire que mon leitmotiv était d’être la meilleure pour répondre le mieux possible aux citoyens. Et aujourd’hui, par cette réponse-là, je me rends compte que j’avais raison », a-t-elle lancé à ses partisans réunis dans une salle de spectacle du quartier Saint-Roch.

Mais peu de temps après, revirement de situation : à mesure que son rival se rapprochait d’elle, ses partisans ont commencé à afficher des signes d’inquiétude. Après avoir célébré la victoire de leur candidate, ils se sont mis à surveiller, l’air de plus en plus inquiet, la remontée de Bruno Marchand dans les résultats. « C’est pas fini ! » criaient pendant ce temps les militants du chef de Québec forte et fière.

Du côté de Jean-François Gosselin et de son parti Québec 21, les sympathisants avaient à peine eu le temps de s’installer dans le restaurant choisi pour son rassemblement, dimanche, que la victoire était attribuée à Mme Savard. Avec 25 % des votes, M. Gosselin récolte un appui comparable à celui obtenu en 2017 face à Régis Labeaume.

Au moment où ces lignes étaient écrites, son parti pouvait en outre espérer faire des gains dans certains districts, notamment dans le nord de la Ville tandis que Québec forte et fière promettait des percées dans des districts plus centraux.

Quant aux deux autres candidats, Jean Rousseau et Jackie Smith, ils ont respectivement obtenu 4 % et 6 % des votes. Mme Smith pourra par ailleurs faire son entrée au conseil municipal puisque sa colistière a été élue dans Limoilou.

Candidate de la continuité, Marie-Josée Savard s’était engagée à planifier la seconde phase du projet de tramway. À l’instar de M. Marchand, elle comptait taxer au niveau de l’inflation, mais pas au-delà de 2,5 % et travailler à l’amélioration de la qualité de vie des résidents avec des mesures comme la gratuité du premier cours de natation pour les enfants de 8 ans et plus. Elle n’a pas pris clairement position sur le projet de tunnel Québec-Lévis.

Bruno Marchand a quant à lui fait de la mise en valeur des quartiers un thème central de sa campagne. Dans un contexte post-pandémique, il a dit vouloir rompre avec l’approche de M. Labeaume — axée sur les grands projets centralisateurs — en dotant chacun des 21 districts d’une rue commerciale animée.

Favorable au projet de tramway, il a néanmoins suggéré d’y apporter une série de modifications. Certaines, comme la réduction des coupes d’arbres prévues, ont été qualifiées d’irréalistes par ses adversaires. Il n’a pas non plus voulu prendre position sur le troisième lien, jugeant qu’il était « prématuré » de le faire, étant donné le caractère changeant du projet, mené de front par le gouvernement Legault.

Troisième mandat pour Lehouillier à Lévis À Lévis, Gilles Lehouillier a été réélu sans difficulté face à Elhadji Mamadou Diarra, du parti Repensons Lévis. Au moment où ces lignes étaient écrites, ce parti créé au cours des derniers mois avait récolté 20 % des appuis. Quant aux trois autres candidats qui étaient dans la course, Maryse Labranche, Chamroeun Khuon et André Voyer, leurs appuis étaient sous la barre des 3 %. M. Lehouillier l’a toutefois emporté avec une majorité moins forte qu’en 2017, où il avait récolté pas moins de 92 % des voix face à l’indépendant André Voyer, qui était de nouveau dans la course en 2021. L’équipe de M. Lehouillier, qui occupait tous les sièges au conseil municipal au cours du dernier mandat, semblait en outre en voie de répéter ce scénario dimanche, ses candidats étant en avance dans tous les districts.