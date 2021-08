À Québec, le Parti conservateur mise sur le tunnel pour faire des gains

Les conservateurs sont les seuls défenseurs du projet de troisième lien, plaident leurs candidats de Québec qui se disent prêts à payer jusqu’à 40 % de la facture, même si elle s’élève à 4 milliards $.

« Oui, le troisième lien, on y croit. On va se battre bec et ongles pour ce projet », a déclaré le député Gérard Deltell lors de la première annonce du parti dans la région.

« C’est clair : le Bloc est contre », a aussi fait valoir le député en soulignant que son parti est le seul à soutenir ce projet.

Dans le communiqué émis par le pari, on qualifie en outre le Bloc Québécois de « parti montréalais » en raison de son refus d’appuyer le projet.

Lundi, le chef du Bloc avait refusé de prendre position sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis, prétextant qu’il ne relevait pas d’Ottawa mais de Québec.

À quel prix ?

Questionné sur les coûts du tunnel estimés jusqu’à 10 milliards $, Gérald Deltell a rétorqué que cela n’affecterait pas le déficit puisqu’il s’agit d’un investissement en infrastructure et souligné que cet investissement s’étalerait sur plusieurs années.

À Québec, les conservateurs détiennent trois sièges ; le Bloc en a deux et les Libéraux deux.

D’autres détails suivront.