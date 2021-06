Le parti Québec 21 propose un autre projet de transport souterrain électrique à Québec

À la place du tramway, le parti municipal de Jean-François Gosselin, Québec 21, propose un autre projet de transport en commun souterrain électrique qui reliera la Colline parlementaire aux secteurs de Marly, à Sainte-Foy, et de l’Aquarium pour un budget équivalent.

« On se positionne pour les 100 prochaines années », a déclaré le chef de Québec 21 lors d’une conférence de presse au Centre des Congrès.

Baptisé « véhicule automatique léger souterrain électrique », pour l’acronyme VALSE, le projet comprend une portion souterraine de 13,5 kilomètres entre le Parlement et le secteur Sainte-Foy. Une portion en Trambus de 4,5 kilomètres vient compléter le réseau entre Lévis et Expo-Cité via le troisième lien ainsi qu’entre la Colline parlementaire et Beauport.

Évalué à 2,9 milliards de dollars, le projet de Québec 21 coûterait à peine moins cher que celui de l’administration Labeaume (3,3 milliards).

Gosselin dit qu’il a « évolué »

Opposant au projet de tramway depuis sa création, Québec 21 promet une solution de remplacement pour améliorer les services de transports en commun. Or, cette nouvelle mouture est beaucoup plus ambitieuse que le nouveau réseau d’autobus que le parti avait été présenté lors de la campagne électorale de 2017.

Le parti s’était en outre montré réfractaire à des investissements d’envergure en transport en commun, ainsi qu’au recours à un mode de transport lourd.

À ceux qui s’étonnent de ce revirement, M. Gosselin dit qu’il « a évolué » et se réfère à un sondage démontrant que 84 % de la population de Québec est favorable à un réseau structurant.

D’emblée, la mise en disponibilité de 3,3 milliards de dollars de budget ouvrait la porte à une certaine ambition, a-t-il fait valoir.

Similarités et différences

L’une des principales différences entre le VALSE et le tramway est que la plus grande partie du premier est souterraine ce qui, souligne M. Gosselin, lui permet d’offrir un service plus rapide et sans entraves. Ce choix comporte aussi l’avantage de ne pas nécessiter de coupes d’arbres le long du boulevard René-Lévesque, a souligné le chef de Québec 21.

Contrairement au projet de l’administration Labeaume, dont le terminus se trouve dans un secteur en développement (Legendre, à proximité du nouveau IKEA), celui de Québec 21 se rend jusqu’au ministère du Revenu (Marly à Sainte-Foy) et jusqu’au secteur de l’Aquarium, près des ponts, où serait situé son centre d’entretien.

Le projet présenté mercredi a été élaboré avec le concours notamment de deux ingénieurs, Roland Couture et Claude Duplessis.

Plus de détails suivront.