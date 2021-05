Régis Labeaume se retire de la vie politique

« J’annonce que je ne serai pas candidat », a déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume, lors d’une conférence de presse mercredi où il a affirmé avoir « fait son temps ».

« Cette réflexion, elle est mûrie, elle est réfléchie », a ajouté M. Labeaume, qui a aura fait quatre mandats à la mairie de la capitale depuis 2007. La décision était prise depuis quatre ans, a-t-il dit, mais il avait jugé bon de la garder pour lui. « À un moment donné, c’est le temps de partir. Moi-même, je suis tanné de me voir », a-t-il lancé à la blague.

Âgé de 65 ans, le maire ne voulait pas faire un mandat de plus. « Dans sept ans, j’aurai 72 ans; ça ferait 21 ans que je serais maire », a-t-il fait remarquer.

Quatre candidats sont dans la course à sa succession : l’actuel chef de l’opposition Jean-François Gosselin (Québec 21), le conseiller Jean Rousseau (Démocratie Québec), Jackie Smith (Transition Québec) et Bruno Marchand, du nouveau parti Québec forte et fière.

M. Labeaume n’a pas indiqué ce qui allait advenir du parti qui porte son nom — Équipe Labeaume — ni des nombreux conseillers municipaux élus sous sa bannière. Ce sera pour une prochaine annonce, a-t-il indiqué. Il n’a pas non plus indiqué s’il allait prendre position lors de la campagne.

Fini la politique, insiste-t-il

Chose certaine : il tourne la page sur la politique active. On ne le verra pas de nouveau sur une pancarte pour briguer un poste à l’Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, a-t-il insisté. « Non, non, non oubliez ça », a-t-il dit. « Mon projet : me reposer dormir, dormir, dormir. »

Régis Labeaume a été élu pour la première fois maire de Québec en décembre 2007, quelque mois après le décès subit de la mairesse Andrée Boucher en cours de mandat. Nouveau venu en politique, il avait causé la surprise en l’emportant avec 59 % des suffrages. Aux élections minicipales de 2009, pour son second mandat, il avait récolté pas moins de 80 % des voix.

Le tramway et l’amphithéâtre

Le maire s’est dit particulièrement fier d’avoir bouclé le dossier du tramway avant de partir. « J’aurais pas été fier de moi [si ce n’était pas réglé]. Je pense que j’avais obligation de tout faire pour que ça marche. »

Sur l’échec de la ville à attirer une équipe de la Ligue Nntionale de hockey (LNH), il a affirmé ne pas avoir « de contrôle là-dessus ».

D’autres détails suivront.