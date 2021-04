Élections municipales: Bruno Marchand souhaite la fin de «la chicane» à Québec

Bruno Marchand et son parti, Québec forte et fière, entendent se distinguer de Régis Labeaume et des autres candidats à la mairie de Québec par son « nouveau ton », son caractère « rassembleur » et son « leadership positif ».

« Le temps de la chicane est terminé », a notamment déclaré le candidat lors de sa première conférence de presse officielle jeudi. « Se diviser, faire des joutes personnelles, je pense que c’est mal servir les citoyens », a-t-il également mentionné lorsque questionné sur les relations entre les villes de Québec et Lévis qui sont tendues depuis des années.

L’ancien président de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches s’est toutefois gardé de critiquer ouvertement Régis Labeaume qui est réputé pour son côté bagarreur dans bien des dossiers.

Le nouveau parti entend présenter des candidats dans tous les districts, dont la moitié seront des femmes. Pour l’instant, le quart d’entre eux ont été recrutés.

D’autres détails suivront.